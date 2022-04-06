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Собянин выразил соболезнования соратникам и родным Жириновского

Мэр Москвы Собянин выразил соболезнования соратникам и родным лидера ЛДПР Жириновского
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и соратникам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.

По мнению столичного градоначальника, Жириновский был деятельным участником новой политической эпохи России. Лидер либерал-демократов внес большой вклад в ее формирование, подчеркнул Собянин.

Ранее в Минздраве сообщили, что врачи до последнего боролись за жизнь Владимира Жириновского.

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Председателю ЛДПР оказывалась вся необходимая помощь, за его жизнь до последнего боролись ведущие специалисты, заверили медики.

Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом.

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Анна Щербакова
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