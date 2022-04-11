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Спорт

Джокович высказался о статусе первой ракетки мира

Серб Новак Джокович заявил, что ему повезло быть первой ракеткой мира в нынешнем сезоне

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Серб Новак Джокович высказался о лидерстве в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его слова приводит журналист Саша Озмо в Twitter.

«Не ожидал, что буду первой ракеткой мира, не играя в нынешнем сезоне. Наверное, мне повезло. Но я рад, возьму это везение», — поделился теннисист. Он подчеркнул, что постарается оставаться на первом месте как можно дольше.

28 февраля статус первой ракетки мира получил россиянин Даниил Медведев. Он обошел Джоковича после удачного выступления на турнире в мексиканском Акапулько. Однако спустя неделю, 4 апреля, Медведев вновь уступил первое место рейтинга сербу.

Ранее Джокович рассказал, что был вынужден сняться с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. «Хотя я автоматически попал в список участников турниров в США, я знал, что вряд ли смогу приехать», — поделился 34-летний теннисист. Сербу запретили въезд в страну из-за отказа вакцинироваться.

В январе 2022 года Джокович по той же причине не смог принять участие в Australian Open. Прошлогодний победитель турнира был выдворен из Австралии перед стартом соревнований. Проблемы с властями возникли на фоне того, что в визу сербского спортсмена не было предусмотрено внесение данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса.

Дарья Коршунова
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