В США прокомментировали встречу Путина с канцлером Австрии

Белый дом о встрече Путина и Нехаммера: США поддерживают усилия дипломатии вокруг Украины

В США прокомментировали встречу президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера. Как заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, Вашингтон поддерживает дипломатические усилия по урегулированию ситуации вокруг Украины, передает РИА Новости.

«Мы поддерживаем все усилия в контексте дипломатии. Всех, кто говорит или встречается, как бы они ни были вовлечены, с президентом Путиным, а также и Украиной», — указала пресс-секретарь американской администрации.

Псаки подчеркнула, что в данном контексте особенно важными представляются одновременные контакты с Киевом.

Встреча Путина и Нехаммера состоялась в Москве 11 апреля и продлилась 1 час 15 минут. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, главной темой встречи лидеров России и Австрии стала ситуация на Украине и экспорт российского газа в Австрию. Он отметил, что переговоры велись в закрытом режиме, без участия журналистов и без пресс-конференции.

Австрийский канцлер рассказал, что переговоры с Путиным были открытыми и прямыми, но жесткими. По его словам, он призвал российского президента закончить боевые действия на украинской территории.

