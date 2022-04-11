Центробанк заметил снижение платежей по нефти и газу в два раза

Центробанк России сообщил о двукратном снижении платежей по нефти и газу в марте

В системе Центробанка России входящие платежи в нефтегазовой отрасли по итогам марта сократились по сравнению с четвертым кварталом прошлого года почти в два раза — на 47,8 процента. Об этом со ссылкой на статистику регулятора сообщает РБК.

В феврале также наблюдалось заметное снижение — на 29,6 процента. В целом поступления от группы отраслей, ориентированных на внешний спрос, сократились на 12 процентов. Отрицательный вклад нефти и газа в это падение составил 18,8 процента (доля отрасли в составе экспортной категории достигает 39,4 процента).

В ЦБ полагают, что причиной двукратного падения стала задержка платежей по экспортным поставкам. Эксперты соглашаются, что на фоне санкций западных стран, введенных из-за действий российских войск на территории Украины, перевод полученных средств мог затормозиться, но указывают, что точный ответ на влияние этого фактора может дать только таможня. Однако она опубликует данные по мартовским поставкам не раньше, чем в начале мая.

В свою очередь главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец заметила, что снижение внутренних потоков в нефтегазовой отрасли фиксируется еще с января, то есть до введения санкций. По ее словам, это обстоятельство связано со снижением инвестиционной активности в отрасли. Поскольку крупные проекты в новых условиях поставлены на паузу, спад инвестиционных потоков должен только усиливаться.

Сопоставимое падение входящих платежей в стране наблюдалось весной 2020 года. Тогда оно было связано с обвалом цен на энергоносители и сложностями поставок. В марте этого года, как ранее сообщал Минфин, российский экспортный сорт нефти Urals продавался в среднем по 89,05 доллара за баррель, что на 40 процентов больше прошлогоднего результата.

Тем не менее, по-прежнему отсутствует достоверная информация по трудностям, с которыми сталкиваются российские нефтяники. Ряд СМИ сообщали, что санкции и отказ нефтетрейдеров сотрудничать с российскими поставщиками приводят к проблемам с логистикой, в том числе в вопросе поиска и оплаты танкеров.

Две недели назад стало известно, что «Транснефть» установила ограничения на прием нефти из-за заполненности своих хранилищ. Крупнейшие нефтепереработчики предупредили правительство о намерении сократить производство из-за затоваривания, а ряд заводов уже вынуждены были остановить работу в связи с невозможностью продать продукт.

Кроме того, Минфин сообщил, что в марте текущего года доходы России от продажи нефти и газа упали на 302 миллиарда рублей по сравнению с запланированным уровнем.