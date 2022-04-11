Оценены последствия превращения доллара в оружие США

FT: превращение доллара в оружие США расколет мировую финасовую систему

Обозреватели газеты Financial Times оценили перспективу «смерти» доллара и пришли к выводу, что превращение американской валюты в оружие может ее подорвать и привести к расколу мировой финансовой системы.

По мнению журналистов, санкции, заморозившие валютные резервы России, создали для многих стран стимул к тому, чтобы обходить доллар.

США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон Finantian Times

Авторы статьи обратили внимание на то, что целый ряд стран не поддержали антироссийские санкции, в частности, Китай, Бразилия, Мексика и ЮАР. Они считают, что при стабильном отходе доллара в ближайшее время санкции в отношении Центробанка России «могут стать не смелым, новым способом оказания давления на оппонента, а тем моментом, когда доминирование доллара начнет снижаться, словно "финансовый Суэцкий канал"».

Отказ от доллара

Мысль о том, что попытка США изолировать Россию может привести к падению доллара в пользу рубля и юаня высказал французский политолог и экономист Александр дель Валь. Он отметил, что в Евросоюзе уже начался раскол по вопросу отношений с Россией на фоне готовности Венгрии платить за российский газ в рублях.

Кроме того, указал дель Валь, Россия сохраняет устойчивость торговых отношений с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами, а постоянный приток иностранной валюты России дает рост цен на нефть и газ.

Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося все более многополярным Александр дель Валль французский политолог и экономист

В свою очередь, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев предположил, что мировой торговле будет наблюдаться отказ от доллара, но это случится не одномоментно.

В течение некоторого времени это (снижение значимости доллара — прим. «Ленты.ру») произойдет. Но прогнозировать на этом основании, что в США будет какой-то коллапс, крушение и прочее — это совершенно неправомерно. Экономика США пока находится в сложном положении, но, тем не менее, пока никаких опасений вызывать не должна, и даже колоссальный американский долг уже существует не одно десятилетие. Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Экономист Егор Клопенко прогнозирует массовый отказ стран от ценных бумаг США и доллара в 2022 году. Он уверен, что действия США в отношении активов других государств — заморозка средств Ирана или России — не могут устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг, поэтому 2022 год станет годом массового ухода арабских стран и Китая из сбережений в ценных бумагах и валюте США.

При этом некоторые страны, в том числе Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, а также ряд других уже ведут работу над созданием аналогов западных систем. Так, по словам российского министра финансов Антона Силуанова, страны БРИКС ускорят работу по созданию аналога SWIFT. Планируется создание независимого рейтингового агентства, интеграция платежных систем и использование нацвалют по экспортно-импортным операциям.

Решение было принято после того, как в начале марта ЕС отключил от международной межбанковской системы SWIFT 7 российских банков, а спустя месяц полностью заморозил активы четырех из них с намерением «полностью отрезать их от рынков Евросоюза».

Финансовый пузырь

Многие эксперты также напоминают, что еще до событий на Украине ожидалось, что на фондовых рынках США произойдет «великая коррекция». США вошли в 2022 год со значительными показателями по инфляции и с гигантским «пузырем» на биржах.

Повышение ставки ФРС неминуемо ведет к падению рынка, сокращению экономики (так как повышение ставки сделает кредиты для бизнеса и населения дороже), но позволяет как-то контролировать инфляцию Егор Клопенко экономист

Сейчас же ситуация, по оценкам специалистов, стала еще хуже, поскольку «инфляция в США достигла исторических 40-летних максимумов». По мнению экономистов, это только начало, поскольку впереди страну ждет продовольственный и энергетический кризисы. Они станут последствиями санкционной политики США, которая приведет к еще более значительному подорожанию. А снижение влияния доллара даже на 10 процентов ускорит инфляцию в США, что запустит волну нового финансового кризиса.

