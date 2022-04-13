«Википедия» получила два новых уведомления от Роскомнадзора

«Википедия» получила от Роскомнадзора еще два уведомления о необходимости удалить фейки

Представители русскоязычной интернет-энциклопедии «Википедия» заявили о получении двух новых уведомлений о необходимости удалить по требованию Генпрокуратуры России фейки о ходе спецоперации Москвы на Украине. Об этом в среду, 13 апреля, сообщило ТАСС.

В «Википедии» уточнили, что ведомство прислало уведомления 12 апреля. Утверждается, что Роскомнадзор сообщил энциклопедии о том, что обозначенные им материалы содержат ложную информацию о целях и форме специальной операции Вооруженных сил России по защите Донецкой и Луганской народных республик.

Регулятор заявление «Википедии» пока официально не прокомментировал.

11 апреля стало известно, что Роскомнадзор направил «Википедии» требования об удалении 10 изображений, признанных порнографическими. Соответствующие кадры регулятор также внес в реестр запрещенной в России информации. Перед этим сообщалось, что сетевая энциклопедия получила от Роскомнадзора пять новых требований об удалении статей. Утверждалось, что материалы содержат недостоверную информацию о спецоперации России на Украине.

Роскомнадзор также заявлял, что «Википедия» стала новой линией постоянных информационных атак на россиян. В регуляторе посчитали, что ресурс продвигает исключительно антироссийскую интерпретацию событий.

31 марта стало известно о планах Роскомнадзора составить протокол в отношении сетевой энциклопедии из-за статьи с недостоверными данными о спецоперации России на Украине. Перед этим ведомство отправило второе уведомление «Википедии» из-за публикации материалов с ложной информацией.