Пентагон назвал место буксировки крейсера «Москва» после пожара

Представитель Пентагона Кирби заявил, что крейсер «Москва» буксируют в Севастополь

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби назвал место, куда отбуксируют крейсер Черноморского флота ВМФ России «Москва» после пожара. Он отметил в комментарии CNN, что судно будет доставлено в Севастополь.

«Следует, по нашей информации, на восток. Мы полагаем, что он будет поставлен на ремонт в Севастополе», — отметил пресс-секретарь американского оборонного ведомства.

Ранее Кирби заявил, что Вашингтон не располагает информацией о том, что именно стало причиной пожара на крейсере «Москва», однако известно, что он находится на плаву и передвигается своим ходом.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что принимаются меры по буксировке судна в порт. В ведомстве рассказали, что очаг возгорания локализован, взрывы боеприпасов прекращены. Отмечалось также, что основное ракетное вооружение корабля не повреждено.

О пожаре и последовавших детонациях боеприпасов на флагманском крейсере Черноморского флота стало известно ночью 14 апреля. Устанавливается причина произошедшего.

