Названа цель изменения порядка расчета официальных курсов валют в России

Экономист Беляев объяснил изменение расчета курсов валют снятием «спекулятивного навеса»

Изменение порядка расчета официальных курсов валют не говорит ни о каких радикальных переменах, сказал в разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, целью решения может быть устранение факторов спекулятивного или эмоционального характера.

Ранее Центральный Банк (ЦБ) России изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют. Теперь курс доллара по отношению к рублю станет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе доллара рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по московскому времени. Ранее период расчета затрагивал временной промежуток с 10:00 до 16:30.

Возможные причины

ЦБ мог сократить на час время расчета, чтобы убрать «спекулятивный навес» и добиться установления более объективного рыночного курса, предположил экономист.

Может быть, они считают, что в конце рабочего дня на бирже появляются какие-то факторы спекулятивного или эмоционального характера. Например, посчитали что-то в конце дня, поняли, какой курс на следующий день может складываться, и в конце какие-то усиленные покупки или продажи совершают, которые могут искажать значение курса валют Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Он также не исключил, что изменение времени расчета курса может быть связано с какими-то организационными моментами.

Расширение периода расчетов

14 марта Банк России изменил порядок объявления официальных курсов доллара и евро из-за повышенной волатильности на валютном рынке. Ранее курс устанавливался на основании сделок, заключенных в период с 10:00 до 11:30, а после вступления указания Центробанка в силу диапазон увеличится до 16:30.

Данная мера не только успокаивает рынок, сглаживая импульсивные сделки, но и приближает курс к более реальным значениям, отмечал в разговоре с «Лентой.ру» Беляев.

Меры Центробанка

Ранее регулятор анонсировал меры по поддержке рубля и принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

9 марта Центробанк России ввел временный порядок операций с наличной валютой, подразумевающий ряд ограничений, на фоне высокой волатильности курса рубля. Так, гражданам с валютными счетами и вкладами гарантировали сохранность средств в валюте. Однако получить их в наличной форме можно в размере не более 10 тысяч долларов, объяснили в регуляторе. С 18 апреля регулятор возобновил возможность продавать наличную валюту россиянам.

Кроме того, Центробанк (ЦБ) временно запретил брокерам короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке.

2 марта регулятор решил отложить введение количественных ограничений на выдачу кредитов до 1 января 2023 года.