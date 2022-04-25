Аэропорт Внуково перевел часть сотрудников в простой

«Известия» сообщили о введении в аэропорте Внуково режима простоя

Международный аэропорт Внуково закрыл прием на работу персонала, а также отправил в вынужденный простой своих сотрудников. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба авиагавани.

Также работникам начали предлагать режим неполного рабочего времени. Уточняется, что часть сотрудников уже работают три или четыре дня в неделю вместо пяти.

Кроме того, около 30 процентов штата получили предписание о последующем сокращении. В общей сложности оно может коснуться 1-2 тысяч человек. Вместе с тем, один из собеседников издания пояснил, что на данный момент решений о сокращении персонала не принималось. По его словам, пока подобная мера является перестраховочным инструментом, поскольку пока менеджмент не может спрогнозировать, будет ли расти пассажиропоток.

Влияние санкций

Такие меры приняты на фоне кризиса в авиаотрасли из-за западных санкций и ответных мер России. Количество международных рейсов из-за санкций значительно сократилось. По данным издания, пассажиропоток Внуково в марте 2022 года снизился на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за месяц аэропорт обслужил около 990 тысяч пассажиров. Это уже второй московский аэропорт, который вводит режим простоя.

Раньше аналогичное решение приняло руководство аэропорта Шереметьево. Также временно выведены из эксплуатации терминалы E и D аэропорта.

Кроме того, в трудную ситуацию попали и магазины беспошлинной торговли. В марте 2022 года спрос на товары в магазинах duty free упал в два раза, если сравнивать те же показатели за период январь-февраль, до начала специальной военной операции России на Украине. Более того, покупательская способность пассажиров снизилась из-за изменчивости курса рубля. Также у магазинов появились и проблемы с транзакциями российских банков, попавших под санкции ЕС и США.

Авиакомпании без помощи не останутся

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин окажет финансовую помощь российским авиакомпаниям для частичной компенсации расходов на полеты внутри страны. Он уточнил, что программа поддержки начнет действовать уже с текущего месяца и продлится до октября включительно.

100 миллиардов рублей выделит кабмин российским авиакомпаниям

До этого в апреле сообщалось, что российские авиакомпании будут получать ежемесячные госсубсидии, исходя из данных пассажирооборота. Перевозчики будут по окончании каждого месяца предоставлять данные о перевозке пассажиро-километров (количество перевезенных пассажиров на конкретную дистанцию) — на основе этих документов Росавиация будет принимать решение о размере выплаты.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка. Ожидается, что шестой пакет санкций Евросоюза будет объявлен на предстоящей неделе.