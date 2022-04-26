Решение Польши отказаться от оплаты российского газа в рублях объяснили

Аналитик Рыков назвал высокими шансы Польши отказаться от российского газа

Польша отказывается платить Москве за газ в рублях из-за давних планов прекратить закупку российского голубого топлива. Это может быть воплощено в жизнь, но не всем странам Евросоюза такое удастся, рассказал «Ленте.ру» заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

Старые планы

Власти Польши уже давно решили закупать газ не у Москвы, утверждает Юрий Рыков. Именно с этим связано заявление представителя правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского, что Варшава не будет оплачивать российский газ рублями.

«Варшава находится на реализации линии отказа от российского газа. Риски понятно какие, потому что не все можно быстро заместить. Но они уже достаточно много сделали в этом направлении — это и газ из Норвегии, который они получают, и попытки его покупать у других стран, того же Евросоюза, например, Нидерландов, а также сжиженный природный газ (СПГ) из Америки», — объяснил он.

Польша — это небольшой потребитель российского газа. Она имеет все шансы путем кооперации с разными европейскими странами отказаться от него, вопрос, насколько быстро это произойдет Юрий Рыков заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

На сегодняшний момент подземные хранилища газа Польши мощностью 3,8 миллиарда кубометров газа заполнены на 80 процентов.

Варшава уже сообщила, что не планирует закупать российский газ даже по краткосрочным контрактам. Договор, который заканчивается в 2022 году, продлеваться не будет.

Польская энергокомпания PGNiG также отказалась от нового долгосрочного соглашения с «Газпромом».

Польша не будет платить за газ в рублях ни при каких обстоятельствах, уверен Юрий Рыков. Есть небольшой шанс, что такое решение может принять Евросоюз для всего объединения, но и в этом случае Варшава будет протестовать.

Газа хватит не всем

Польша постепенно переходит на закупки газа у других стран. Они способны ее обеспечить, если не возрастет конкуренция, полагает аналитик.

Другие страны могут закрыть потребность конкретно Польши в газе, но при условии, что она была бы такая одна. Другое дело, что сейчас здесь будет конкурентная среда, что является минусом. Из плюсов — они давно работают на этом направлении, поэтому часть поставок уже наработана. Это вторая составляющая уравнения, теперь надо смотреть, как достигается равновесие Юрий Рыков заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

«По общим оценкам, дополнительного газа из Соединенных Штатов в ближайшее время может прийти не более 15 процентов на всю Европу. Этого далеко недостаточно. В Норвегии и вообще по всей Европе добыча постепенно падает. Можно организовать поставки из Катара каким-то образом, но тут будет конкуренция с азиатским рынком», — объяснил Юрий Рыков.

Из-за высокого спроса на рынке энергоресурсов стоимость газа не из России будет выше, полагает Юрий Рыков.

22 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравицкий заявил, что Варшава будет принимать решение об оплате российского газа в рублях, ориентируясь на позицию Европейской комиссии (ЕК). По его словам, в случае отрицательного ответа Еврокомиссии Польша откажется платить за газ в рублях.