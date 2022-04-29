Россиян предостерегли от покупки премиум-аккаунтов Netflix в даркнете

Эксперт Вураско назвал половину объявлений о продаже доступа к Spotify мошенническими

Объявления в даркнете о продаже доступа к ушедшим из России сервисам публикуются уже два месяца, однако не стоит им слепо доверять, предупредил руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Softline Company Александр Вураско. Об потенциальной опасности таких покупок он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что в даркнете и на интернет-площадках по размещению объявлений появились десятки предложений о продаже доступа к Spotify, Netflix, Deezer, а также к VPN и другим сервисам.

Признак мошенника

Это классика, новый инфоповод, которым пользуются как сетевые бизнесмены, так и мошенники. Примерно половина таких предложений, если не больше, однозначно публикуются мошенниками Александр Вураско руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Softline Company

По словам Вураско, продавая подобные услуги, злоумышленники могут завладеть данными потенциальных покупателей, но, в первую очередь, их интересуют деньги. «Даже если это какая-нибудь копеечка, 250 рублей, например, просят за YouTube Premium, 100 человек по 250 рублей — это 25 тысяч, уже неплохо при нулевых затратах»», — уточнил он.

В даркнете есть и реальные объявления от проверенных продавцов. Чтобы их найти стоит обращать внимание на систему рейтингов, а также на то, как долго там существует аккаунт продавца. «От новорегов точно не стоит рассматривать подобные предложения», — отметил эксперт.

Уход сервисов из России

Сервисы западных компаний частично или полностью приостановили работу в России после начала спецоперации на Украине.

В начале марта музыкальный сервис Spotify объявил о закрытии своего офиса в России на неопределенный срок. Тогда же в компании заверили, что сервис останется доступен для российских пользователей. Однако 25 марта стало известно, что сервис полностью уйдет из России.

4 марта в России перестал работать сервис по бронированию жилья Booking.com. 4 апреля стало известно, что запретит гражданам России и Белоруссии бронировать жилье за рубежом онлайн-платформа для краткосрочной аренды жилья Airbnb.

7 марта представитель стримингового сервиса Netflix сообщил, что компания приняла решение в скором времени приостановить работу на территории России. 10 марта стало известно, что видеохостинг YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей. Кроме того, для юзеров из России теперь недоступны подписки Premium и Music Premium.