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ФСБ задержала готовивших теракты ко Дню Победы неонацистов

ФСБ: в Москве задержали сторонников неонацистов, готовивших теракты в России ко Дню Победы

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с Министерством внутренних дел (МВД) задержали в Москве сторонников неонацистской молодежной группировки «Маньяки: культ убийц» («М.К.У.»), которые планировали совершить теракты и массовые убийства на территории России ко Дню Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» при попытке заживо сжечь бездомных с помощью «коктейлей Молотова»

Федеральная служба безопасности

По информации ФСБ, видео с поджогом радикалы планировали распространить в интернете для устрашения населения. Кроме того, выявлена причастность неонацистов к нападениям на мигрантов с применением холодного оружия.

Показания задержанного

На видеозаписи момента задержания, опубликованной в Telegram-канале РИА Новости, один из членов группировки подтвердил, что общался с лидером организации украинцем Егором Красновым, и тот призывал его к «акциям прямого действия».

18-летний Александр Горелов по кличке «Вагнер» признался, что «забивал и убивал пьяных неделю назад, бомжей спящих». По его словам, группировка, в которой он состоял, насчитывала три человека. Они хотели нападать и поджигать бомжей. «Нам предложил друг так сделать», — пояснил злоумышленник.

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Деятельность группировки

За последние месяцы российские спецслужбы раскрыли и задержали свыше 150 сторонников «М.К.У.». 13 декабря в ходе спецоперации ФСБ было выявлено 106 неонацистов, готовивших теракты и массовые убийства в России. Неонацистов нашли в 37 регионах. Еще две группы экстремистов выявили в Пензенской области и в Республике Коми. Они были аффилированы с «М.К.У.» и владели огнестрельным и холодным оружием.

В числе задержанных сторонников «М.К.У.» установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двое задержанных — подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения

Федеральная служба безопасности

Еще 60 человек были задержаны 30 марта. В местах их проживания были найдены и изъяты гладкоствольное охотничье оружие и боеприпасы без лицензий. Также были конфискованы самодельное холодное и огнестрельное оружие.

Среди задержанных оказался 16-летний подросток. Против него возбуждено уголовное дело по статье 105 («Приготовление к убийству») УК РФ и 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») УК РФ.

В рамках проведения следственных действий и оперативных мероприятий дома у подозреваемого было обнаружено огнестрельное оружие и патроны, нож, топор, средства маскировки и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела

Следственный комитет России

В мае прошлого года ФСБ задержала в Саратовской области группу школьников из 14 человек подозрению в экстремизме. Задержанные также оказались участниками ячейки украинской группировки «М.К.У.».

Украинский след

По данным ФСБ, группировка «Маньяки: культ убийц» была создана в 2018 году гражданином Украины Егором Красновым под контролем киевских спецслужб. Ее организовали для совершения террористических актов, убийств и экстремистских преступлений на территории России.

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В частности, Краснов давал указания администраторам интернет-сообществ, пропагандировавших по его указанию экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. 11 января в отношении него как лидера группы было возбуждено дело по статье 282 («Организация экстремистского сообщества») УК РФ.

15 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал Краснова. Согласно документам суда, он обвиняется в особо тяжком преступлении по статье «Убийство двух и более лиц» УК РФ. По ней ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. Силовики предполагают, что мужчина имеет отношение к 11 убийствам на территории Московской и Ленинградской областей.

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Марина Совина
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