В СЖР назвали возможных виновных в попытке нападения на российских журналистов

Глава СЖР Соловьев счел, что на российских журналистов в Берлине хотели напасть украинцы

Работа российских журналистов в западных странах сейчас крайне опасна из-за растущей волны русофобии. Возможными виновными в попытке нападения на репортеров в Берлине могут быть беженцы. Такую версию в разговоре с «Лентой.ру» назвал председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

За попыткой теракта против представителей российских СМИ и членов их семей могут стоять украинские беженцы, считает Соловьев. Это могло быть попыткой мести за спецоперацию на Украине.

«Пока знаю только то, что в Германии, в доме, где жили журналисты, нашли мину. Мы, конечно, свяжемся с посольством и нашими коллегами, чтобы понять, что там могло произойти. Это невероятный накал русофобии, который сейчас во всех западных странах, увы, к сожалению, присутствует», — сказал он.

На территории Германии находятся около двух миллионов украинских беженцев. Вполне возможно, что кто-то [из них] решил таким образом расправиться с российскими журналистами Владимир Соловьев глава СЖР

По мнению председателя СЖР, представителям российской прессы, которые работают за границей, может грозить опасность из-за их профессиональной деятельности.

Во многих именно западных странах, где волна русофобии сейчас очень высока, возможны и угрозы, и нападения на российских журналистов. Поэтому нашим коллегам нужно быть осторожными Владимир Соловьев глава СЖР

Ранее посольство России в Германии сообщило, что в Берлине 6 мая была предотвращена вероятная попытка теракта против российских журналистов и членов их семей.

По данным дипмиссии, окно одной из квартир дома, где живут сотрудники СМИ, разбили брошенной с улицы бутылкой. В нише дома был обнаружен подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами.

«Прибывшие сотрудники германских правоохранительных органов срочно эвакуировали жильцов, оцепили комплекс и вызвали пожарную службу и саперов. Последние подтвердили, что предмет, предположительно, является самодельным взрывным устройством. В связи с опасностью его перемещения было принято решение о деактивации на месте. В результате операции никто не пострадал», — говорится в заявлении.

В посольстве также отметили, что «данный вопиющий акт может быть напрямую связан с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку убийства телеведущего Владимира Соловьева.