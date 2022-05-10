В ЛНР заявили о необходимости освободить всю территорию республики

Посол ЛНР в России Мирошник заявил о необходимости освободить всю территорию республики

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник допустил, что военные ЛНР и временные администрации могут контролировать близлежащие территории для обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, задача ЛНР состоит именно в том, чтобы обеспечить безопасность на территории всей республики. Мирошник подчеркнул, что, в первую очередь, необходимо освободить территории, которые относятся к ЛНР, согласно ее конституции.

Ранее Мирошник назвал главную задачу для ЛНР — установить контроль над всей Луганской областью Украины.

Как только мы поймем, что вся наша территория очищена, тогда мы сможем ставить и иные вопросы о взаимодействии на уровне наших вооруженных сил Родион Мирошник посол ЛНР в России

19 апреля глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что спецоперация направлена на «полное освобождение» Донецкой и Луганской народных республик в тех границах, которые провозглашены в результате народного референдума 2014 года.

Признание республик

В том же интервью Мирошник рассказал о переговорах по вопросу признания республики в ряде стран. По его словам, в настоящее время диалог ведется со многими партнерами. «Официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются сейчас с Сирией и с Венесуэлой», — отметил он.

Посол добавил, что переговоры идут с «целым рядом других государств, которые заинтересованы в установлении отношений», однако на данный момент ЛНР не может оглашать эти сведения.

Также Мирошник отметил, что ЛНР потребуются недели для организации работы посольства в Москве. «Мы ждем, что в течение какого-то количества недель нам потребуется время для подготовки офиса, для подготовки самого землячества, для того, чтобы люди приехали сюда, наши дипломаты приехали сюда в командировку, заняли свои рабочие места», — объяснил он, пообещав впоследствии пригласить на дипломатическую церемонию представителей России и коллег из посольств других государств и международных организаций.

В апреле президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва была вынуждена признать Донецкую и Луганскую народные республики, так как киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения. Главной же задачей спецоперации на Украине российский лидер назвал помощь людям, живущим в Донбассе.

Текущая обстановка в республике

10 мая «Известия» сообщили, что в городе Кременная, перешедшем под контроль ЛНР 19 апреля, украинские диверсанты уничтожили склад с гуманитарной помощью. Военный корреспондент издания Дмитрий Зименкин указал, что бои в Кременной уже закончились, и ВСУ перешли на интенсивную диверсионную работу.

Сожженный склад с вещами в здании спорткомплекса стал одним из свидетельств подобных действий Киева. «Здесь люди собирали гуманитарку. Но одной ночью кто-то взял и всё это сжег. Вот с кем они воюют? Получается, со своим же народом», — рассказал Зименкин.

8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР полностью освобожден от украинских войск. На следующий день официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко подтвердил установление полного контроля над этим населенным пунктом. Представитель ведомства также отметил, что подразделения ЛНР при поддержке ВС России освободили город и заставили противника покинуть его пределы. По его словам, в городе идут работы по восстановлению гуманитарной обстановки и возвращению нормального жизнеобеспечения.

9 мая на мемориальном комплексе «Героям» в освобожденном от киевских силовиков луганском Старобельске состоялось торжественное зажжение привезенного из Москвы Вечного огня. Также мемориалы появились в Антраците и Краснодоне.