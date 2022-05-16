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В России назвали основную задачу после вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Депутат Новиков призвал укреплять экономику после вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Вступление в НАТО Швеции и Финляндии не меняет стратегическую конфигурацию в мире, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал основной задачей России после изменения состава НАТО укрепление экономического потенциала.

По словам депутата, пока у России есть ядерное оружие, безопасности страны ничего не угрожает.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО стратегическую конфигурацию не меняет, но она и без того тяжела для нас, учитывая совокупную политическую и военную мощь НАТО

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«Пока у нас есть доставшийся в наследство от советского времени ракетно-ядерный потенциал, мы можем обеспечить свою обороноспособность. Но при слабой экономике уже через 20-30 лет начнутся системные проблемы, которые будет тяжело преодолевать, в том числе и на уровне развития военно-промышленного комплекса. Все упирается в экономические возможности», — объяснил он.

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Дмитрий Новиков отметил, что граница с Финляндией сейчас хорошо укреплена и специальных расходов на усиление безопасности не потребуется.

«Чтобы обезопасить Россию, мое предубеждение, нужно решать задачи, связанные с укреплением наших экономических возможностей, укреплением передовых отраслей, восстановлением станкостроения, авиастроения, налаживанием всех необходимых для этого технологических цепочек поддержки научных школ. Мы вступаем в такую полосу, когда антироссийский фронт становится все прочнее, сильнее и агрессивнее, и в этих ситуациях очень важно, чтобы мы в условиях санкций могли обеспечить необходимые производственные мощности, производить то, что раньше могли покупать за границей. И, конечно, не на словах, а на деле осуществлять разворот на Восток, иметь связи с азиатскими странами, Китаем, Вьетнамом, Индией. При этом понимании, что мир не сводится к одной Европе и Соединенным Штатам Америки, мы сможем обеспечить необходимую защиту своих национальных интересов, но нужна принципиально новая экономическая модель», — заключил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создаст опасности для государства. Он подчеркнул, что у Москвы нет проблем с правительствами скандинавских стран.

Хельсинки и Стокгольм, имеющие нейтральный статус, приняли официальное решение стать членами Североатлантического альянса 15 мая. Этот вопрос стал обсуждаться после начала Россией специальной военной операции на Украине.

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Мария Сметанина
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