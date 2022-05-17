Швеция объявила дату подачи совместной с Финляндией заявки в НАТО

Президент Швеции Андерссон заявила, что Стокгольм и Хельсинки подадут заявку в НАТО 18 мая

Стокгольм и Хельсинки подадут совместную заявку на вступление в Североатлантический альянс уже 18 мая. О дате вступления объявила президент Швеции Магдалена Андерссон на совместной конференции с финским коллегой, сообщает ТАСС.

«Мы (…) завтра вместе подадим заявки [на вступление в НАТО]», — заявила президент.

Ранее парламент Финляндии поддержал решение властей о подаче заявки на вступление страны в НАТО. Отмечается, что 188 из 200 депутатов финского парламента проголосовали за присоединение страны к Североатлантическому альянсу. Восемь парламентариев высказались против этого решения, четверо воздержались.

17 мая замглавы МИД России Сергей Рябков выразил мнение, что вступление и интеграция Швеции и Финляндии в НАТО произойдет быстро. По его словам, это не укрепит региональную безопасность Стокгольма и Хельсинки, но приведет к потере возможности независимо определять свою дальнейшую политику.