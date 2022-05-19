Матвиенко назвала условие для возобновления диалога России и Запада

Матвиенко пообещала, что безопасность России будет обеспечена на фоне расширения НАТО

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что военная реакция России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет соразмерна и адекватна присутствию альянса на территории двух стран, а также размещенным там видам вооружений. Об этом она рассказала в интервью изданию «Известия».

Но могу точно заверить, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена Валентина Матвиенко спикер Совета Федерации

Помимо этого, парламентарий объяснила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к снижению объема сотрудничества Москвы с данными странами. Она добавила, что о решении Хельсинки можно только пожалеть, так как между Россией и Финляндией на протяжении десятилетий выстраивалось взаимовыгодное сотрудничество.

Матвиенко также назвала условие для возобновления диалога между Россией и Западом. По ее словам, данная возможность появится после завершения спецоперации на Украине. При этом спикер Совфеда подчеркнула, что не сомневается в успешном завершении операции. Она также добавила, что Москва открыта для диалога, но не по придуманным кем-то правилам, а на основе международного права и взаимного уважения.

В Москве предупредили о последствиях расширения НАТО

В МИД России также прокомментировали последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Согласно заявлению ведомства, присоединение Стокгольма к альянсу не повысит уровень региональной безопасности, но приведет к потере суверенитета как независимой и нейтральной страны.

«В любом случае членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции хотя бы потому, что стране никто не угрожает, но приведет, безусловно, к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений», — заявили в МИД.

Представители ведомства отметили, что «ответные шаги как военно-технического, так и иного характера» со стороны Москвы будут зависеть от окончательной конфигурации взаимодействия Стокгольма и альянса: совместных учений на шведской территории, размещения ракетных систем и войск альянса.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, полагает, что вступление Финляндии и Швеции в альянс НАТО станет очередной ошибкой с далеко идущими последствиями. «Общий уровень военной напряженности возрастет, предсказуемости в этой сфере станет меньше. Жаль, что здравый смысл приносится в жертву каким-то фантомным представлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации. Это очередная тяжелая ошибка с далеко идущими последствиями. Но что делать, таков уровень тех, кто принимает сегодня политические решения в соответствующих странах», — констатировал дипломат.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на тот факт, что что в составе НАТО нет солидарности между ее странами-участницами, а также между политиками и гражданами этих государств. По ее словам, принятые решение выдаются за мнения «свободолюбивой Финляндии и Швеции, а на самом деле они являются втягиванием этих стран в НАТО». При этом мнения граждан государств не учитываются.

Противники вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Ранее стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. По информации агентства DPA, 18 мая в Североатлантическом альянсе планировали обсудить заявки Стокгольма и Хельсинки на вступление, поданные до этого. Однако переговоры не начались из-за позиции Анкары по этому вопросу.

18 мая поступила информация, что Турция назвала условия, на которых она даст согласие на членство Финляндии и Швеции в НАТО. Среди требований озвучили признание Рабочей партии Курдистана (РПК) террористической организацией шведской и финской сторонами, блокировки счетов террористов, создание механизмов по сотрудничеству с Анкарой в борьбе с терроризмом.

В Хорватии также захотели заблокировать вступление скандинавских стран в альянс. Так, президент Хорватии Зоран Миланович считает, что Загреб должен попытаться блокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

По информации Associated Press, глава государства ведет по этому и ряду других вопросов «ожесточенные споры» с премьер-министром Андреем Пленковичем. В частности, утверждается, что прежде чем парламент Хорватии ратифицирует членство двух скандинавских стран в НАТО, Миланович хочет добиться изменений в избирательном законе соседней Боснии, которые облегчили бы боснийским хорватам процесс избрания их представителей на руководящие должности.

