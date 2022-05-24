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Спорт

Венгрия отказалась от проведения чемпионата мира по хоккею из-за России

Венгрия отозвала заявку на совместное со Словенией проведение ЧМ по хоккею 2023 года

Фото: Mike Hewitt / Getty Images

Федерация хоккея Венгрии отозвала заявку на совместное со Словенией проведение чемпионата мира 2023 года. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала TSN Горд Миллер.

По информации источника, правительство страны решило отказаться от проведения турнира после слухов о том, что Белоруссии и России в 2023 году будет запрещено принимать участие в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

26 апреля IIHF объявила о переносе ЧМ-2023 из России. Решение было принято из соображений безопасности. После этого Венгрия и Словения подали совместную заявку на проведение турнира. Их национальные команды выступят в элитном дивизионе чемпионата мира следующего года после того, как заняли первое и второе места на мировом первенстве 2022 года во втором по силе дивизионе.

IIHF отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира-2022, их заменили сборные Франции и Австрии.

Анастасия Борисова
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