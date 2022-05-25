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Суд отклонил жалобу на решение о заочном аресте Невзорова

Мосгорсуд отклонил жалобу на решение о заочном аресте журналиста Александра Невзорова

Кадр: Александр Невзоров / YouTube

Мосгорсуд отклонил жалобу на решение о заочном аресте журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов) по уголовному делу о распространении дезинформации о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Апелляционная жалоба на решение Басманного суда Москвы оставлена без удовлетворения», — говорится в сообщении.

О том, что суд получил апелляционную жалобу на решение о заочном аресте журналиста, стало известно 12 мая.

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6 мая Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Невзорова за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России. Перед этим стало известно о том, что МВД объявило журналиста в розыск.

22 апреля Невзорова внесли в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Также в список включили бывшего главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и политического обозревателя Сергея Пархоменко.

В конце марта сообщалось, что Невзоров покинул Россию и находится в Израиле. Журналист заявил, что у него есть сомнения по поводу возвращения на родину.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Невзорова. Поводом стала публикация журналистом недостоверных данных о ходе спецоперации на видеохостинге YouTube и в социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Асель Минбаева
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