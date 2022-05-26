Госдеп США призвал не отключать Россию от интернета

Госдеп призвал не отключать РФ от интернета ради свободного доступа россиян к информации

Госдепартамент США призвал структуры, ответственные за предоставление интернета, не отключать Россию от глобальной Сети. Об этом заявил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, пишет РИА Новости.

По словам Прайса, не следует лишать жителей России свободного доступа к информационным ресурсам.

Мы должны делать все возможное, чтобы информационная среда в России <…> не ограничивалась. Именно поэтому мы призываем ответственные стороны не устраивать так называемые интернет-блэкауты, чтобы обеспечить поток информации в РФ Нед Прайс Руководитель пресс-службы Госдепартамента США

Мнение России

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты» заявил, что Россия не останется без интернета.

У меня нет сомнений, что российская молодежь, российские мозги в вопросах, связанных с использованием интернета и других современных технологий, обеспечат нам нормальное существование и обеспечат нам передовые позиции во всех этих процессах Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Министр добавил, что Россия уже долгие годы в Международном союзе электросвязи вместе с другими странами выступает за то, чтобы начать «серьезный и честный» разговор о демократизации управления интернетом. «Всеми правдами и неправдами большинство западных стран во главе с США блокируют такого рода дискуссии», — отметил министр.

Также в марте в Минцифры сообщили, что российские власти не планируют отключать страну от мирового интернета.

Так ведомство отреагировало на сообщения о том, что госорганы получили письма, в которых указано, что федеральным и региональным органам власти необходимо представить министерству сведения о принадлежащих им ресурсах, о максимальном числе запросов и одновременно работающих пользователей и «о необходимости доступности публичного ресурса за пределами Российской Федерации».

В ведомстве сообщили, что разослали госорганам телеграммы правительства из-за зарубежных кибератак, которым подвергаются российские сайты.

Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить граждан доступность российских ресурсов Минцифры России

В ведомстве отметили, что в разосланных документах содержится «набор простейших рекомендаций по кибергигиене, которые помогут более эффективно организовать работу по защите наших ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами».

Российский софт

22 марта глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал запуск первой торговой интернет-площадки с российским софтом в мае 2022 года.

«Сейчас начали пересборку реестра российского ПО, делаем из него полноценный маркетплейс», — сказал он. Также Шадаев сообщил, что в маркетплейсе будет функция поиска приложений, сравнения их с зарубежными аналогами. Кроме того, в нем будут размещаться отзывы заказчиков на продукты.

Позже глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что к 2025 году будет создан независимый спутниковый интернет в России.

Мы должны обеспечить широкополосным доступом в интернет прежде всего свою собственную территорию. Чтобы обеспечить суверенитет в этом вопросе Дмитрий Рогозин Глава «Роскосмоса»

Руководитель ведомства отметил, что спутниковый интернет также необходим для всесезонной работы Северного морского пути, поэтому требуется обеспечение инфракрасной и радиолокационной системы наблюдения из космоса.

В сентябре 2021 года сообщалось, что в России началось изготовление первого спутника системы «Скиф», которая, как и ее конкуренты Starlink и OneWeb, предназначена для широкополосного доступа в интернет. «Скиф» будет включен в состав многофункциональной спутниковой системы «Сфера». Ожидается, что система будет включать 12 космических аппаратов, которые расположены на орбите высотой 8070 километров.

«Вот тогда я почувствовал свою силу!»



