Власти Запорожья предложили передать России военные базы Украины

Власти Запорожской области предложили передать России принадлежавшие Украине военные базы

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что власти региона предложили передать России местные военные базы, принадлежавшие Украине, сообщает РИА Новости. По его словам, постоянное присутствие российских солдат гарантировало бы области спокойствие и безопасность.

Местом размещения российской военной базы может стать теперь уже бывшая украинская военно-морская база «Восток», расположенная в освобожденном городе Бердянск на берегу Азовского моря. Еще полезнее будет военно-воздушная база в Мелитополе Владимир Рогов член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области

Изменения в Запорожской области

Власти региона ранее сообщали о том, что взяли курс на вхождение в состав России. Рогов отмечал, что у области лишь одно будущее — она «должна стать полноценным субъектом Российской Федерации». Он отметил, что местные жители являются «абсолютно русскими по ментальности», поэтому адаптация населения не займет много времени.

Это подтверждается ажиотажным спросом на получение жителями области российского гражданства. Чиновник пояснил, что сотни людей обращаются с вопросами о подаче документов, включая жителей города Запорожье, находящегося в настоящее время под контролем Киева.

Кроме того, область перешла на московское время, заявив, что больше не планирует производить перевод часов на зимнее и летнее время, а также вернула герб времен Российской империи. По словам Рогова, украинские власти пытались подменить герб, заменив изображенную на нем винтовку русских солдат на мушкеты.

Потеря для Украины

Представитель совета военно-гражданской администрации области подчеркнул, что после потери контроля над Запорожской и Херсонской областями Украина навсегда лишилась выхода к Азовскому морю.

Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими. Уверен, что после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации Владимир Рогов член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, в свою очередь, комментируя указ президента Владимира Путина об упрощении выдачи российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины, рассказал, что Россия никогда не уйдет с перешедших под ее контроль украинских территорий и не «бросит своих людей».

В связи с постепенной утратой контроля Киева над областью, Служба безопасности Украины (СБУ) решила завести уголовное дело по статье о коллаборационизме против главы Запорожской областной военно-гражданской администрации Евгения Балицкого. Его обвиняют в сотрудничестве с Россией и попытке реализовать «собственные амбиции». По данной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.