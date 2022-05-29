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Трамп заявил об укреплении рубля до исторического максимума из-за роста цен

Бывший президент США Трамп: рубль укрепился до исторического максимума из-за цен на нефть

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил об укреплении рубля до «исторического максимума». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, высокая цена на нефть и переход на расчеты за энергоносители в собственной валюте позволяют России зарабатывать «целое состояние». «Он [рубль] — на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки — выше, чем когда-либо», — сказал Трамп.

Политик также предположил, что российскую спецоперацию на Украине могла бы остановить нефть по 30-40 долларов за баррель.

Россия зарабатывает целое состояние, продавая нефть по этим ценам, и они сейчас принимают только рубли, только эту валюту. И вы останетесь без долларов, вы останетесь без ничего

Дональд Трамп бывший президент США

Причины укрепления курса

Накануне американский телеканал CBS News назвал решение Москвы продавать газ за рубли способствующим укреплению курса российской валюты.

Основной причиной восстановления рубля авторы материала также назвали резкий рост цен на энергоносители. После начала российской специальной военной операции на Украине, и без того высокие цены на нефть и природный газ взлетели. Кроме того, начиная с конца марта, многие иностранные покупатели выполнили требование России производить оплату в рублях. По данным телеканала, Россия зарабатывает почти 20 миллиардов долларов в месяц на экспорте энергоносителей.

При этом отмечается, что рост цен на сырье более чем компенсирует падение объемов российского экспорта из-за эмбарго и санкций. По мнению авторов материала, по своим показателям рубль стал самой сильной в мире валютой.

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Рекордные доходы России

О существенных доходах России от экспорта нефти и газа, несмотря на санкции Запада, ранее написал аналитик Роберт Рапир в статье для американского портала Oil Price.

В пример он привел данные эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге. Так, стало известно, что поступления денег в евразийскую страну от продажи энергоресурсов выросли наполовину.

Таким образом, по словам аналитика, доходы Москвы от нефти и газа побили очередной рекорд в апреле: 1,8 триллиона рублей за один месяц вместо 1,2 триллиона в марте. «Спустя четыре месяца федеральный бюджет получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 году (9,5 триллиона рублей)», — отметил он.

Рапир подчеркнул, что предупреждал, что ограничительные меры Запада могут оказаться даже на руку Москве.

Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка, не допустив повышения цен вплоть до 200 долларов за баррель. Кроме того, c ростом цен повышается привлекательность российской нефти

Роберт Рапир аналитик
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Удар санкциями

Вопреки действию множества санкций, российская экономика достойно выдерживает удар, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно

Владимир Путин президент России

Путин также подчеркнул, что экономическому блоку правительства важно реагировать на текущую ситуацию. По его словам, в общем и целом принятые меры дают нужный эффект.

Все, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий, и в целом, хочу это подчеркнуть, эти усилия дают положительный эффект

Владимир Путин президент России
Марина Совина
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Трамп заявил об укреплении рубля до исторического максимума из-за роста цен
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