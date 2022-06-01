В МИД оценили намерения Украины по применению ракетных систем США

МИД фиксирует сигналы, что Киев не намерен применять американские РСЗО против России

Москва фиксирует сигналы о том, что Украина не собирается применять реактивные системы залпового огня (РСЗО) США по целям на российской территории. Так намерения украинской стороны в разговоре с ТАСС оценил замглавы МИД России Сергей Рябков.

При этом, по его словам, такие сигналы необходимо соотносить с тем, что происходит в реальной жизни. «А в реальной жизни продолжается безостановочная, постоянная накачка Киева новейшими системами вооружений», — заметил дипломат.

Рябков также заявил, что подобные шаги Вашингтона нацелены на то, чтобы «отдалить момент», когда Москва сможет заявить о достижении целей спецоперации на Украине, однако, по его словам, они будут достигнуты вне зависимости от действий США и их сателлитов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что страна не планирует атаковать российскую территорию, в том числе с использованием американских РСЗО.

Газета Тhe Wall Street Journal сообщила, что администрация Белого дома планирует отправить на Украину комплексы РСЗО GMLRS и обширный боекомплект управляемых ракет XM-31, дальность которых может превышать 60 километров.