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В МИД оценили намерения Украины по применению ракетных систем США

МИД фиксирует сигналы, что Киев не намерен применять американские РСЗО против России
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Москва фиксирует сигналы о том, что Украина не собирается применять реактивные системы залпового огня (РСЗО) США по целям на российской территории. Так намерения украинской стороны в разговоре с ТАСС оценил замглавы МИД России Сергей Рябков.

При этом, по его словам, такие сигналы необходимо соотносить с тем, что происходит в реальной жизни. «А в реальной жизни продолжается безостановочная, постоянная накачка Киева новейшими системами вооружений», — заметил дипломат.

Рябков также заявил, что подобные шаги Вашингтона нацелены на то, чтобы «отдалить момент», когда Москва сможет заявить о достижении целей спецоперации на Украине, однако, по его словам, они будут достигнуты вне зависимости от действий США и их сателлитов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что страна не планирует атаковать российскую территорию, в том числе с использованием американских РСЗО.

Газета Тhe Wall Street Journal сообщила, что администрация Белого дома планирует отправить на Украину комплексы РСЗО GMLRS и обширный боекомплект управляемых ракет XM-31, дальность которых может превышать 60 километров.

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Варвара Кошечкина
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