Китай заподозрили в попытке помочь России без нарушения санкций Запада

WP: лидер КНР Си Цзиньпин поручил найти способ помочь России без нарушения санкций Запада

Власти Китая пытаются оказать помощь России без нарушения западных санкций. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, Москву якобы минимум два раза уличили в давлении на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки. В частности, утверждают журналисты, Россия требует от Китая сохранить торговые договоренности, а также оказать финансовую и технологическую поддержку в затронутых западными санкциями отраслях.

Источники газеты в Пекине говорят, что Китай «оказался в затруднительном положении, стремясь помочь своему важнейшему стратегическому партнеру». Лидер КНР Си Цзиньпин поручил придумать, как помочь России финансово, не нарушая при этом режима санкций.

Российско-китайский союз

К концу 2022 года товарооборот между Россией и Китаем может достигнуть 200 миллиардов долларов. Так перспективу торговли оценил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Дипломат указал, что по итогам прошлого года товарооборот вырос на треть — до рекордных 140 миллиардов долларов, в этом году ждут роста на 30-35 процентов. По словам Моргулова, китайские партнеры готовы наращивать обороты, несмотря на логистические сложности. «Мы приветствуем такой подход и убеждены, что в конечном счете двусторонние практические связи только выиграют от нынешних изменений», — заключил дипломат.

Как говорил глава МИД России Сергей Лавров, в текущих обстоятельствах отношения России с Китаем станут развиваться еще быстрее. В китайском Министерстве иностранных дел указывали, что отношения двух стран не подвержены внешнему влиянию, обладают значительной внутренней движущей силой и самостоятельной ценностью.

Провал экономической войны

В СМИ все чаще начинают появляться материалы, указывающие на провал экономической войны Запада с Россией. В частности, китайская Global Times 3 июня указала, что позиция западной коалиции против России становится все более шаткой по мере того, как ее члены сталкиваются с практическими потерями из-за санкций. По мнению авторов материала, шестой пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на российскую нефть, может привести к тому, что ряд европейских стран столкнутся с серьезной нехваткой энергоресурсов предстоящей зимой. В связи с этим некоторые государства отказываются поддерживать запрет на поставки топлива. «Европейцы не настолько глупы, чтобы вредить себе только ради того, чтобы составлять США компанию в этой игре. Когда будут затронуты интересы нескольких западных стран, шаткое единство начнет трещать по швам», — говорится в статье.

2 июня обозреватель британской газеты The Guardian Ларри Эллиотт признал, что по прошествии трех месяцев с начала экономической войны против России можно заявить, что она идет не по плану, а наоборот, очень плохо для Запада, и РФ в ней побеждает. По его словам, антироссийские санкции привели к «извращенному эффекту» в виде повышения стоимости экспорта нефти и газа из России и значительному увеличению ее торгового баланса. «За первые четыре месяца 2022 года [президент России Владимир] Путин может похвастаться положительным сальдо счета текущих операций в размере 96 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает показатель за тот же период 2021 года», — указывает Эллиотт.