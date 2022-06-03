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Китай заподозрили в попытке помочь России без нарушения санкций Запада

WP: лидер КНР Си Цзиньпин поручил найти способ помочь России без нарушения санкций Запада

Фото: Kevin Yao / Reuters

Власти Китая пытаются оказать помощь России без нарушения западных санкций. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, Москву якобы минимум два раза уличили в давлении на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки. В частности, утверждают журналисты, Россия требует от Китая сохранить торговые договоренности, а также оказать финансовую и технологическую поддержку в затронутых западными санкциями отраслях.

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Источники газеты в Пекине говорят, что Китай «оказался в затруднительном положении, стремясь помочь своему важнейшему стратегическому партнеру». Лидер КНР Си Цзиньпин поручил придумать, как помочь России финансово, не нарушая при этом режима санкций.

Российско-китайский союз

К концу 2022 года товарооборот между Россией и Китаем может достигнуть 200 миллиардов долларов. Так перспективу торговли оценил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Дипломат указал, что по итогам прошлого года товарооборот вырос на треть — до рекордных 140 миллиардов долларов, в этом году ждут роста на 30-35 процентов. По словам Моргулова, китайские партнеры готовы наращивать обороты, несмотря на логистические сложности. «Мы приветствуем такой подход и убеждены, что в конечном счете двусторонние практические связи только выиграют от нынешних изменений», — заключил дипломат.

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Как говорил глава МИД России Сергей Лавров, в текущих обстоятельствах отношения России с Китаем станут развиваться еще быстрее. В китайском Министерстве иностранных дел указывали, что отношения двух стран не подвержены внешнему влиянию, обладают значительной внутренней движущей силой и самостоятельной ценностью.

Провал экономической войны

В СМИ все чаще начинают появляться материалы, указывающие на провал экономической войны Запада с Россией. В частности, китайская Global Times 3 июня указала, что позиция западной коалиции против России становится все более шаткой по мере того, как ее члены сталкиваются с практическими потерями из-за санкций. По мнению авторов материала, шестой пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на российскую нефть, может привести к тому, что ряд европейских стран столкнутся с серьезной нехваткой энергоресурсов предстоящей зимой. В связи с этим некоторые государства отказываются поддерживать запрет на поставки топлива. «Европейцы не настолько глупы, чтобы вредить себе только ради того, чтобы составлять США компанию в этой игре. Когда будут затронуты интересы нескольких западных стран, шаткое единство начнет трещать по швам», — говорится в статье.

2 июня обозреватель британской газеты The Guardian Ларри Эллиотт признал, что по прошествии трех месяцев с начала экономической войны против России можно заявить, что она идет не по плану, а наоборот, очень плохо для Запада, и РФ в ней побеждает. По его словам, антироссийские санкции привели к «извращенному эффекту» в виде повышения стоимости экспорта нефти и газа из России и значительному увеличению ее торгового баланса. «За первые четыре месяца 2022 года [президент России Владимир] Путин может похвастаться положительным сальдо счета текущих операций в размере 96 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает показатель за тот же период 2021 года», — указывает Эллиотт.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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