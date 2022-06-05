В Госдуме отреагировали на информацию о внесении законопроекта об отмене Fan ID

Депутат Госдумы Свищев заявил, что не слышал о внесении законопроекта об отмене Fan ID

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что ничего не слышал о внесении законопроекта об отмене Fan ID. Реакцию депутата приводит «Матч ТВ».

«Позвонил коллегам из КПРФ — они ничего об этом не могут сказать. Непонятно, кто и что внес. Коллегам из Минспорта тоже ничего не известно. Новость на уровне слухов и непроверенной информации», — заявил Свищев.

Он также добавил, что каждый депутат может предложить любую инициативу, которую будут внимательно изучать. «Это попадет в наш комитет», — заявил Свищев.

Ранее 5 июня стало известно, что депутаты от КПРФ в ближайшее время внесут законопроект об отмене Fan ID. Закон вступил в силу 1 июня.

Закон о паспорте болельщика вызвал резкую критику со стороны фанатов клубов РПЛ и ряда профессионалов. Болельщики 15 из 16 клубов элитного дивизиона решили бойкотировать матчи чемпионата в знак протеста.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.