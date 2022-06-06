ДНР обвинила ВСУ в поджоге зерна в порту Мариуполя при отступлении

Представитель ДНР Гагин: ВСУ при отступлении подожгли зерно в порту Мариуполя

Советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинские войска подожгли зерно, находившееся в хранилищах Мариупольского морского порта. Об этом сообщает РИА Новости.

Гагин пояснил, что бойцы ВСУ устроили поджог при отступлении. Советник предположил, что зерно стало непригодным даже в качестве корма для скота. Он также уточнил, что объем уничтоженного зерна измеряется тоннами.

Это и кукурузное зерно, и пшеничное. Оно, судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования. Отступая, противник поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось ДНР, чтобы невозможно было его использовать. Ян Гагин советник главы правительства ДНР

Представитель властей ДНР посетовал, что пожар тушили несколько дней, но спасти зерно не удалось.

Заблокированное зерно

31 мая министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что в портах республики заблокированы около 1,5 миллиона тонн зерна. По его словам, всего из страны необходимо вывезти около 20 миллионов тонн, через месяц начнется уборка нового урожая.

Вывоз зерна идет через западную границу, поскольку морские поставки были прекращены из-за мин, установленных ВСУ в водах близ портов страны. При этом Запад обвиняет Россию, которая с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию, в блокировании вывоза зерна. Кремль отрицает обвинения. Более того, Россия выразила готовность предоставить безопасный доступ торговых судов с зерном к акватории Черного моря, если украинская сторона разминирует заблокированные ею порты. «Мы сказали, что готовы обсуждать этот вопрос [предоставления безопасного прохода украинских судов], но есть условия для его реализации, а именно разминирование украинской стороной заблокированных ею прибрежной акватории и портов», — рассказал российский представитель при ООН Василий Небензя.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киеву нужны гарантии третьих стран и ООН для вывоза зерна из портов. «Односторонней гарантии Кремля для нас недостаточно», — подчеркнул он. Глава МИД отметил, что переговоры по этому вопросу находятся «на продвинутой стадии». Киев заинтересован в том, чтобы зерно «попало к тем, кто в нем нуждается».

Желающие помочь с вывозом

6 июня «Известия» выяснили, что Россия согласовала с Киевом и Анкарой предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы. По плану, Москва разрешает Турции заниматься разминированием в территориальных водах Украины. Также турецкие корабли будут сопровождать украинские сухогрузы до нейтральных вод, где их встретят российские военные моряки и сопроводят через Черное море до Босфора, чтобы не допустить провокаций.

Осведомленный источник издания уточнил, что такая схема согласована пока только для Одессы. При этом осталось детализировать точный маршрут кораблей. По его словам, «‎дорожную карту»‎ утвердят уже 8-9 июня во время визита глав МИД РФ и Минобороны в Турцию.

В свою очередь, Канада предложила направить свои грузовые суда в порты Украины, чтобы вывезти зерно из страны на мировые рынки. Министр иностранных дел страны Мелани Жоли заявила, что важно доставить товар в страны Ближнего Востока и Африки. По мнению министра, неразрешенность ситуации с вывозом зерна с Украины «еще больше ослабляет оборонные возможности Киева», поскольку поставки сельхозпродукции на рынки влияют на бюджетные поступления Украины.

Также помочь Киеву с вывозом зерна предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил о готовности помочь Украине с продовольственной логистикой, но при этом отметил, что подобная помощь не будет безусловной. «Сейчас все ищут логистику: а где, а как? Пожалуйста, мы можем поговорить. Мы не против: везите через Беларусь, но компромиссы должны быть», — подчеркнул глава государства.