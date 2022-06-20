Названы последствия удара по «Черноморнефтегазу»

Аналитик Юшков предупредил о перебоях с газоснабжением после удара по «Черноморнефтегазу»

Удар по буровым платформам компании «Черноморнефтегаз» в Крыму приведет к перебоям с газоснабжением. О последствиях инцидента в разговоре с «Лентой.ру» рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Последствия удара

Трудности с обеспечением региона газом после атаки, виновными в которой глава Крыма Сергей Аксенов назвал украинских военных, будут временными, считает аналитик.

«Газопровод был построен с запасом мощности. Сейчас он может увеличить поставки, никаких проблем не будет. Единственная сложность может быть в том, что пока идет перенастройка внутренних потоков газа, возможны внутренние перебои. Но они будут не долгосрочные, в течение дня или нескольких дней газоснабжение будет налажено, потребители с проблемами не столкнутся», — сказал он.

Как рассказал глава Крыма, удар по буровым платформам был нанесен около восьми утра. Во время атаки на вышках находилось 109 человек, 21 уже эвакуирован. Также известно о пяти пострадавших.

Наиболее серьезным был удар по первой вышке, заявил Аксенов. По словам Игоря Юшкова, повреждения буровых платформ могут стать критичными.

«Самоподъемные буровые платформы довольно новые, их построили в начале 2010-х годов в Турции, в этом плане это хорошие и дорогие технологические объекты. Если они будут повреждены, это удар отдельный по "Черноморнефтегазу". Такие платформы — вещь дорогая и новая. Мы не знаем, какие платформы повреждены и насколько они повреждены», — отметил специалист.

Как работает «Черноморннефтегаз»?

«Черноморнефтегаз» занимается добычей, распределением и сбытом газа в Крыму. В 2014 году после вхождения полуострова в состав России активы компании были национализированы. Раньше «Черноморнефтегаз» играл большую роль для региона, но со временем добыча снизилась примерно в два раза, рассказал Игорь Юшков.

«"Черноморнефтегаз" на пике добывал около двух миллиардов кубов, но потом часть отдаленных от берега объектов закрыли. Потому что были отдельные попытки Украины захвата этих платформ, это было в 2017-2018 годах, приближались суда, российским пограничникам приходилось их отгонять, все были напряжены, поэтому часть платформ отвели. Тогда сократилась добыча, стали добывать около миллиарда кубов. Основную роль на себя берет трубопровод, который идет из Кубани, новые электростанции в Симферополе и Севастополе запитываются в основном с Кубани», — объяснил аналитик.

Украинская сторона не делала заявлений относительно атаки.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил об ответных ударах.