BadComedian высказался о возможной блокировке YouTube

Блогер BadComedian заявил, что в России нет альтернативы YouTube

Российский блогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов) заявил, что если в России примут решение о блокировке YouTube, то это будет крупнейшей ошибкой. Такое мнение он выразил в беседе с киноблогером Anoir, запись которой опубликована на YouTube.

«Я считаю, что это будет одна из самых крупнейших ошибок, [если] правительство будет блокировать YouTube», — отметил Баженов и добавил, что альтернативы YouTube в России нет.

Блогер также высказался о российском видеохостинге Rutube. По мнению BadComedian, после перезапуска площадка стала похожа на онлайн-кинотеатр. Кроме того, Баженов добавил, что предпочитает пользоваться YouTube, так как смотрит много роликов на других языках.

Предположения о возможной блокировке YouTube начали появляться после того, как в марте суд запретил в России соцсети Facebook и Instagram, а владеющая ими компания Meta была признана экстремистской организацией и также запрещена.

В апреле YouTube заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ», после чего депутат Василий Пискарев заявил, что видеохостинг дает основания для жестких мер реагирования. Депутат Госдумы Евгений Федоров предлагал национализировать YouTube. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждала, что платформа «подписала себе приговор».

Вместе с тем глава Минцифры Максут Шадаев в мае сообщил, что власти не намерены ограничивать доступ к YouTube в России. Он отмечал, что Минцифры внимательно наблюдает за ситуацией с видеохостингом в стране и пытается не допустить «перехода в тяжелую плоскость». В июне Шадаев назвал блокировку YouTube самым последним шагом.