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В России рассказали о значении обмена пленными с Украиной

Депутат Журова назвала важным шагом обмен пленными с Украиной

Фото: globallookpress.com

Обмен военнопленными между Россией и Украиной можно воспринимать как хороший знак. Это значит, что с Киевом возможно договориться по некоторым вопросам. Так значение обмена в разговоре с «Лентой.ру» оценила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Обмен по формуле «144 на 144» был важным для Москвы, поскольку жизни военнослужащих России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в приоритете, заявила парламентарий.

«Любое возвращение наших ребят домой — это всегда очень важно, особенно для их близких. Сейчас они переживают, они боятся, что с ними что-то может случиться, зная о всех зверствах, которые там происходят. Поэтому понятно, что обмен важен для нас. Вы знаете, как у нас относятся к военнопленным, для близких той стороны тоже важно, чтобы их дети вернулись. Какого возраста ни были бы солдаты, они все равно остаются детьми для своих родителей, для своих жен они остаются любимыми», — объяснила она.

Важно, чтобы такие обмены все-таки были. Это гуманитарная вещь, которая регулируется разнообразными соглашениями

Светлана Журовадепутат Госдумы
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Сам факт обмена говорит о том, что Москва и Киев могут находить компромисс, считает Журова.

«Слава богу, что украинская сторона идет на это, а то могла бы и не идти, зная, что с их солдатами здесь ничего не случится. Мол, лечите их, а мы над вашими будем издеваться», — заключила она.

Минобороны России сообщило, что 29 июня состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «144 на 144». По данным ведомства, он был организован и проведен по прямому указанию президента России Владимира Путина.

«Жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача. Все остальное потом», — заявил официальный представитель министерства обороны генерал-лейтенанта Игорь Конашенков.

В военном ведомстве уточнили, что все освобожденные имеют ранения, им оказывается медицинская помощь.

29 июня украинская сторона сообщала, что состоялся самый масштабный обмен пленными.

Глава ДНР Денис Пушилин написал в Telegram-канале, что основной задачей обмена было спасение бойцов республик Донбасса и российских военных.

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Варвара Кошечкина
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