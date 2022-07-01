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Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в соглашениях СЕ

Мишустин подписал документ о прекращении участия России в частичных соглашениях СЕ
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы (СЕ), документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно данным, Россия выходит из ряда соглашений СЕ.

Выход из соглашений

Речь идет об участии российских специалистов в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям, а также в частичном соглашении 1990 года, учреждающим Европейскую комиссию за демократию через право. Кроме того, Россия больше не будет работать в рамках частичного открытого соглашения СЕ по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.

Одобрить предложение министерства иностранных дел России, согласованное с министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, министерством юстиции, министерством просвещения, министерством науки и высшего образования, министерством культуры министерством спорта, министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, министерством финансов РФ о прекращении с 16 марта 2022 года участия страны в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы

постановление премьер-министра России

В перечень вошли Европейская аудиовизуальная обсерватория, Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства, проката кинематографических и аудиовизуальных работ. Постановление также касается частичного соглашения по спорту СЕ, расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах Совета Европы и расширенного частичного соглашения Совета Европы «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».

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Россия и СЕ

В марте Россия прекратила участие в международной организации. Это произошло после того, как СЕ приостановил членство Москвы из-за специальной операции на Украине.

Комитет министров Совета Европы, в котором председательствует Италия, принял решение временно приостановить членство России. Италия считает это необходимой мерой в связи с операцией в Донбассе

Луиджи Ди Майоглава МИД Италии

Реакция Москвы

Совет Европы основан в 1949 году, он считается старейшей в Европе международной организацией. В отличие от Евросоюза в него входят все географически расположенные в Европе государства, включая и страны Закавказья, но за исключением Белоруссии. Органы власти стран-членов сотрудничают на всех уровнях — от муниципального до глав государств

В министерстве иностранных дел России резко осудили позицию Совета Европы. В российском дипломатическом ведомстве считают, что разрушение СЕ необратимо. МИД назвал организацию площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Москва заявила, что не собирается участвовать в таком процессе. Дипломаты посоветовали оставшимся в совете странам «наслаждаются общением друг с другом».

Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Ход событий становится необратимым

заявление МИД России

Как уточнил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, членство России в Совете Европы в соответствии с уставом организации прекратится в конце текущего финансового года. Он объяснил, что что выход России из СЕ предполагает одновременную денонсацию Устава организации и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

15 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о вручении генсеку СЕ письма о выходе России из совета.

Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну

Петр Толстой вице-спикер Госдумы

Он добавил, что Россия не будет выплачивать ежегодный взнос в организацию.

Вооруженные силы России проводят специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале объявил российский президент Владимир Путин. По словам главы государства, Москва откликнулась на просьбы глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о помощи из-за геноцида населения на этих территориях.

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Марина Совина
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