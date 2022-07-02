Юрист оценил ситуацию с задержанием вратаря сборной России

Юрист заявил, что задержанного хоккеиста Ивана Федотова могут направить на службу в армию

Юрист Андрей Князев дал оценку ситуации с задержанием вратаря сборной России Ивана Федотова. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Эксперт подчеркнул, что, по его данным, в отношении Федотова пока не возбуждено ни административное, ни уголовное дело. Князев пришел к выводу, что тюрьма голкиперу скорее всего не грозит. Он допустил, однако, что игрока направят на прохождение службы. Или, в случае проблем со здоровьем, предоставят временную отсрочку по медицинским причинам.

Ранее РИА Новости сообщило, что в случае возбуждения уголовного дела Федотову может грозить до двух лет лишения свободы. В ситуации с игроком разбирается в том числе и представитель Федерации хоккея России.

Федотова задержали из-за уклонения от службы в армии

25-летнего Федотова задержали 1 июля. Процедуру инициировала военная прокуратура, которая имеет достаточные основания считать хоккеиста уклонистом от армии.

Подробности произошедшего сообщила корреспондент «Матч ТВ» Анна Андронова. Журналистка рассказала, что проводила съемки с Федотовым в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, после чего планировалось продолжить общение с хоккеистом в парке.

Двое человек стояли в маске и камуфляже, остальные были в штатском. Один из них показал Ване удостоверение и что-то сказал. Диалог был коротким, примерно минуту, — я ничего не расслышала. Там было четыре автомобиля без каких-то опознавательных знаков. Три легковых и один фургон, Ваню посадили в фургон Анна Андронова журналист «Матч ТВ»

После задержания Федотову стало плохо

Сотрудники правоохранительных органов доставили игрока в военкомат. Там ему стало плохо, и хоккеист отправился в больницу в карете скорой помощи.

Детали его состояния не сообщались, подробностей не появилось и на следующий день.

Федотов намерен перейти в клуб НХЛ

Задержание произошло на фоне перехода Федотова из ЦСКА в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». В команде узнали о произошедшем с игроком и подчеркнули, что намерены изучить ситуацию.

В 2015 году голкипер был выбран «Филадельфией» в 7-м раунде драфта под общим 188-м номером.

Федотов играл за ЦСКА с 2021 года

Федотов провел всю профессиональную карьеру в России. С 2021-го он защищал цвета столичного ЦСКА. В состав красно-синих он завоевал Кубок Гагарина по итогам сезона 2021/2022. Также он известен по выступлениям за клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Трактор».

В 2015 году Федотов был выбран «Флайерс» в седьмом раунде на драфте НХЛ. Голкипер дебютировал в составе национальной команды на Еврохоккейтуре в 2021 году. Он попал в состав сборной России на Олимпиаду и завоевал серебро на Играх в Пекине.