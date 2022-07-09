Адвокат хоккеиста Федотова рассказал о его состоянии здоровья

Адвокат Пономарев заявил, что состояние здоровья российского хоккеиста Федотова улучшилось

Алексей Пономарев, адвокат российского хоккейного вратаря Ивана Федотова, рассказал о состоянии спортсмена. Его слова передает «КП-Петербург».

Пономарев заявил, что состояние здоровья призванного в армию голкипера национальной сборной улучшилось. «Все нормально. Ему разрешают держать связь с родными, духом он не пал», — отметил адвокат.

6 июля стало известно, что 25-летний Федотов поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске. Причиной стало обострение гастрита на фоне стресса. Позже спортсмена выписали из госпиталя и доставили в учебную часть, где ему предоставили особые условия.

Вратаря сборной России задержали 1 июля по подозрению в уклонении от службы. Ситуация развивалась на фоне заключения Федотовым контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Ранее он выступал за ЦСКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина.