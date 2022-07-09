Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Новак Джокович
3:1
Завершен
Кэмерон Норри
Уимблдон (м)
Зенит
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак М
Суперкубок России|Финал
Ростов
Завтра
19:00 (Мск)
Краснодар
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Химки
Завтра
14:00 (Мск)
Локомотив М
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
12 июля
16:00 (Мск)
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Спорт

Адвокат хоккеиста Федотова рассказал о его состоянии здоровья

Адвокат Пономарев заявил, что состояние здоровья российского хоккеиста Федотова улучшилось

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Алексей Пономарев, адвокат российского хоккейного вратаря Ивана Федотова, рассказал о состоянии спортсмена. Его слова передает «КП-Петербург».

Пономарев заявил, что состояние здоровья призванного в армию голкипера национальной сборной улучшилось. «Все нормально. Ему разрешают держать связь с родными, духом он не пал», — отметил адвокат.

Материалы по теме:
Хоккеиста Федотова отправили в учебную часть ВМФ. Игрок хотел перейти в НХЛ, но его задержали за уклонение от службы
Хоккеиста Федотова отправили в учебную часть ВМФ.Игрок хотел перейти в НХЛ, но его задержали за уклонение от службы
4 июля 2022
«Он нашел свое место» Российский хоккеист был героем мемов и объектом насмешек за океаном. Как он стал звездой НХЛ?
«Он нашел свое место»Российский хоккеист был героем мемов и объектом насмешек за океаном. Как он стал звездой НХЛ?
26 июня 2022

6 июля стало известно, что 25-летний Федотов поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске. Причиной стало обострение гастрита на фоне стресса. Позже спортсмена выписали из госпиталя и доставили в учебную часть, где ему предоставили особые условия.

Вратаря сборной России задержали 1 июля по подозрению в уклонении от службы. Ситуация развивалась на фоне заключения Федотовым контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Ранее он выступал за ЦСКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина.

Синдром отмены: Россия
Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Маск отказался покупать Twitter
Канаду посчитали оказавшейся под давлением Украины из-за газовой турбины
Джо Байден назвал лучшую секретную службу в мире
Захарова ответила на слова Бербок о Лаврове на саммите G20
Вылетевший из Сочи в Омск самолет подал сигнал тревоги
Россияне вспомнили популярные в СССР свадебные подарки
Посольство назвало хамством новые санкции Канады против России
Адвокат хоккеиста Федотова рассказал о его состоянии здоровья
В ЦБ предупредили о новой схеме телефонных мошенников
В Германии указали на «тройную ловушку» Путина для Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.