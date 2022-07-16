Байден назвал саудовского принца ответственным за убийство журналиста Хашкуджи

Джо Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашкуджи

Президент США Джо Байден назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкуджи в Стамбуле. Об этом пишет ТАСС.

«Он по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был», — заявил американский лидер по итогам переговоров с руководством Саудовской Аравии, где, в частности, присутствовал бин Салман.

Политик также отказался извиняться за свои угрозы превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя в связи с убийством Хашкуджи. Он подчеркнул, что не жалеет о своих прежних словах.

Я не жалею ни о чем, о чем я говорил​​​. То, что произошло с Хашукджи было возмутительно Джо Байден Президент США

Убийство Хашкуджи

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой.

Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили. Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы и голову.

В сентябре 2020 года суд в Саудовской Аравии приговорил восьмерых человек к тюремному заключению за убийство Хашкуджи. Судьи передумали казнить убийц. Пять человек получили по 20 лет тюремного заключения, один осужденный проведет в тюрьме десять лет, еще двое — по семь лет.

Американские власти считают, что приказ об убийстве отдал лично саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман. В феврале 2021 года Национальная разведка США представила доклад, в котором обвинила принца в одобрении операции по похищению или убийству Хашкуджи. После этого администрация США ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению Госдепа, «угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкуджи, и не только в нем».

Встреча Байдена с принцем Саудовской Аравии

Джо Байден с 13 по 16 июля совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток. В пятницу 15 июля он прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом. Главу Белого дома встретил наследный принц страны Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

На распространенных пресс-службой Белого дома снимках видно, как американский лидер выходит из автомобиля, в его сторону направляется Салман. При встрече глава Соединенных Штатов вместо рукопожатия ударяется с наследным принцем кулаками. Физические контакты политиков свели к минимуму из-за распространения коронавирусной инфекции.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы необходимости достаточного предложения нефти на мировых рынках. По словам Байдена, Вашингтон ожидает, что шаги на этом направлении будут предприняты в ближайшие недели.

Мы обсудили в позитивном ключе обеспечение энергетической безопасности в мире и адекватное предложение нефти для поддержания экономического роста в мире. Это будет начато скоро. И я делаю все, что могу, для увеличения предложения для США. Я ожидаю, что это произойдет Джо Байден Президент США

Американский лидер добавил, Эр-Рияд «осознает срочность данного вопроса» и в свете обсуждения президент США «ожидает увидеть дальнейшие шаги в ближайшие недели».

Визит Байдена в Эр-Рияд был анонсирован еще в середине июня. Телеканал CNN сообщал, что США таким образом захотели провести «перезагрузку» отношений с Саудовской Аравией из-за роста цен на нефть и газ после введения антироссийских санкций.

Сам Байден заявил, что его визит в Эр-Рияд нужен для взаимодействия стран в противостоянии «российской агрессии», а также для победы в конкуренции с Китаем. Байден подчеркнул, что Саудовская Аравия является одной стран, которые могут влиять на итоги такого противостояния.

Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, работать над большей стабильностью в важном регионе мира Джо Байден Президент США