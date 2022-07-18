Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог назвала продукты для ускорения обмена веществ после 50 лет

Диетолог Манакер: включение в рацион перца чили поможет ускорить метаболизм после 50 лет

Фото: unsplash

Включение в рацион некоторых продуктов поможет ускорить метаболизм после 50 лет, заявила врач-диетолог из США Лорен Манакер. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

Манакер посоветовала чаще употреблять перец чили, который она назвала одним из продуктов с наиболее сильным влиянием на скорость обмена веществ. По ее словам, содержащиеся в перце чили и его экстрактах капсаициноиды играют важную роль в поддержании метаболического здоровья, похудении и улучшении общего самочувствия.

В зрелом возрасте также стоит есть больше имбиря, продолжила Манакер. Его пользу, по ее утверждению, доказывает исследование, проведенное в 2012 году специалистами из Колумбийского университета. Из него следует, что имбирь усиливает термогенез.

Материалы по теме:
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017
Из жизни травоядных Семь знаменитостей, про которых не подумаешь, что они — веганы
Из жизни травоядныхСемь знаменитостей, про которых не подумаешь, что они — веганы
10 марта 2016

Манакер рекомендовала людям после 50 лет регулярно есть овсянку. «Овес и другие цельные злаки помогут поддерживать здоровый обмен веществ. Замена ими рафинированных продуктов увеличивает скорость метаболизма в состоянии покоя», — подчеркнула диетолог. Кроме того, овсянка поможет контролировать аппетит и дольше оставаться сытым, что важно для поддержания стабильного веса тела.

Еще один продукт, который может быть полезен после 50 лет, — это темный шоколад. Манакер отметила, что по результатам исследования, опубликованного в 2018 году, люди, которые ежедневно употребляли в пищу два грамма темного шоколада с 70 процентами какао в течение полугода, смогли снизить вес и улучшить метаболическое здоровье.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова дала рекомендации, которые помогут отказаться от фастфуда. В частности, специалистка предложила заменить картофель фри, который считается самым вредным фастфудом, запеченным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с украинской военной разведкой россиян
Назван способ решиться на увольнение
Российская школьница сбежала от угрожавшего ножом похитителя
WSJ узнала о росте перевозок нефти из России до вступления в силу санкций
История советского ученого-физика удивила иностранцев
ФСБ ликивидировала мастерскую подпольных оружейников в гаражном боксе
Эрдоган обсудит решение «зернового вопроса» с правительством
Французский легионер «Локомотива» высказался об игре в России
Россиянка отдохнула неделю в Сочи за 82 тысячи рублей и пожаловалась на сервис
В России задумали легализовать «белых» хакеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.