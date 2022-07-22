Российский чиновник ответит в суде за смерть растерзанной стаей собак женщины

Бывший сотрудник мэрии Якутска ответит в суде за смерть растерзанной стаей собак женщины

В Якутске бывший сотрудник мэрии ответит в суде за смерть женщины, которую растерзала стая бездомных собак. Об этом сообщает региональная прокуратура на своем сайте.

По версии следствия, с июля по конец декабря 2021 года жители Якутска неоднократно обращались к городским властям с жалобами на агрессивных бродячих собак. Обвиняемый российский чиновник, занимавший в то время пост заместителя руководителя «Службы эксплуатации городского хозяйства» в администрации, не отреагировал на жалобы и не организовал отлов животных.

29 декабря 2021 года стая собак загрызла 53-летнюю женщину на территории якутского ипподрома. В тот же день животные покусали еще одного жителя города, подчеркнули в ведомстве. Мэрия организовала отлов бездомных животных только на следующий день после резонансного происшествия.

Прокуратура сообщила, что в отношении обвиняемого чиновника возбудили дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее жительница Забайкальского края получила тюремный срок после того, как ее 13 собак напали на семилетнюю девочку и загрызли ее. По данным следствия, осужденная содержала животных на участке без надежного ограждения, из-за чего они убежали и напали на проходившую мимо школьницу.