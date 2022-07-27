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Австрия впервые создаст государственный резерв газа

Канцлер Нехаммер: Австрия создаст государственный резерв газа на три месяца

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Австрия впервые решила создать государственный резерв газа, которого хватит примерно на три месяца, сказал канцлер страны Карл Нехаммер, передает РИА Новости.

«20 тераватт-часов природного газа, что соответствует примерно трем среднемесячным расходам, будут храниться до 1 ноября», — рассказал он.

Запасы будут доступны для страны в «случае крайней необходимости». Большая часть этого резерва с 1 августа станет накапливаться в подземном газохранилище «Хайдах», которое ранее принадлежало «Газпрому». Нехаммер также сообщил, что газохранилища страны заполнены на 51 процент.

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Ранее сообщалось, что 27 июля «Газпром» поставит австрийской OMV примерно 40 процентов от заказанного объема газа. С августа Австрия начнет самостоятельно заполнять «Хайдах».

Между тем страны Евросоюза (ЕС) договорились об ограничении потребления газа на 15 процентов для прохождения предстоящего зимнего периода. Добиться для себя сокращения потребления не на 15 процентов, а на 7 процентов, смогли Испания и Португалия.

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Платон Щукин
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