Александр Кокорин столкнулся с угрозой исключения из заявки «Фиорентины» на сезон

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин столкнулся с угрозой остаться вне заявки команды на сезон в чемпионате Италии. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

«Фиалки» оказались не готовы выплатить 31-летнему форварду 3,6 миллиона евро за расторжение контракта, кроме того, на Кокорина не нашлось покупателя. Несмотря на готовность «Фиорентины» отдать права на нападающего бесплатно, спроса на россиянина нет.

Кокорин претендует на место игрока, не имеющего гражданства страны Евросоюза. Таким образом, «Фиорентина», вероятнее всего, исключит его из заявки.

27 июля стало известно, что Кокорин не попал в список футболистов, которые отправились в предсезонное турне клуба. Сам форвард объяснил это неготовностью к тренировкам в общей группе.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.