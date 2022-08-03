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Продавцы Ozon сообщили о проблемах с компенсациями за сгоревший на складе товар

Продавцы Ozon столкнулись с проблемами при получении компенсаций из-за пожара на складе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Маркетплейс Ozon пока не сообщал предпринимателям о возможности получения компенсации за сгоревший при пожаре на складе в Подмосковье товар. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали предприниматели, работавшие с площадкой. Они отметили, что проблемы с получением компенсаций за порчу товара возникали и ранее.

Вопрос компенсаций

Продавцы, сотрудничающие с онлайн-ретейлером Ozon, и покупатели, лишившиеся своих покупок в результате пожара на складе в Подмосковье, получат компенсации или возврат денег за утраченные товары. Об этом сообщила пресс-служба компании. Однако практика показывает, что Ozon неохотно выплачивает компенсации, утверждает предприниматель Сергей, который продает через маркетплейс кофе.

«Примерно пару месяцев назад Ozon в целях экономии перестал упаковывать товар, переложив это на плечи продавцов и не пояснив, что делать с товаром, который уже находится на складах и, например, как у меня, в очень больших количествах. После этого нововведения стали приходить сообщения о том, что товар испорчен. И вместо компенсации заплатите нам, пожалуйста, 70 рублей за утилизацию каждой единицы товара. Короче говоря, свою ответственность за сохранность товара переложили на плечи продавцов. Добиться пересмотра и компенсации за товар очень непросто, на контакт идут сразу неохотно, занимает это около месяца», — сказал предприниматель.

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Новые правила

Telegram-канал Baza сообщил, что после пожара на складе в договор добавили раздел о защите товаров. Согласно ему, продавцы могут потребовать от компании компенсацию за продукцию, пострадавшую во время хранения на складе. При этом услугу можно оформить только с 4 августа. Это подтвердил и собеседник «Ленты.ру».

«Раньше это проскальзывало между строк договора, типа, если мы виноваты, то компенсируем. Но они никогда не оказывались виноваты, если ты не начинаешь разборки», — объяснил Сергей.

По словам предпринимателя, не так давно Ozon ввел нововведение, согласно которому компания самостоятельно решала, на какой склад разместить товар. Из-за этого сейчас неизвестно, сколько именно товара Сергей потерял в результате происшествия.

Планируем дождаться информации о компенсации и правилах ее получения от Ozon и дальше уже, исходя из нее, действовать

Сергейпредприниматель

«Проблемы были и раньше»

Другой предприниматель, пожелавший не афишировать свое имя, также сообщил, что не получал информации от компании о компенсации. «Планируем пока писать в техподдержку, чтобы было понимание, что с товаром. Дальше смотреть будем. Если начнут елозить и не соглашаться, то будем подавать в суд иск о порче и гибели товара», — рассказал он.

У него возникали проблемы с Ozon из-за хранения товара на складе и ранее. Собеседник рассказал, что понес убытки из-за неправильной приемки со стороны маркетплейса примерно на 300 тысяч рублей.

Пожар на складе интернет-магазина Ozon в Подмосковье начался днем в среду, 3 августа. Из здания эвакуировали более тысячи человек. У строения обрушилась крыша, а также часть стены. Погиб как минимум один человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что помещение уже невозможно спасти. Поджог рассматривается в качестве основной версии случившегося.

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Мария Сметанина
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