Вероятность военного конфликта на Тайване оценили

Китаист Кашин назвал вероятным военный конфликт на Тайване

Все действия Китая в ответ на визит спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань нужно рассматривать в контексте усилий по восстановлению территориальной целостности, считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Китаист Василий Кашин отметил, что давление Пекина на остров продлится минимум до ноября. В разговоре с «Лентой.ру» специалисты оценили вероятность военного конфликта на Тайване.

Военный сценарий

Придется ли Китаю задействовать военные средства для воссоединения с Тайванем — большой вопрос, так как операция по освобождению острова может оказаться тяжелой и кровопролитной, поделился Мендкович. С другой стороны, нужно понимать, что речь идет об одной стране и об одном народе, который разделен в ходе политических конфликтов XX века, отметил он.

«Вероятность военного сценария, к сожалению, становится все более высокой, во многом из-за агрессивных действий США. В Вашингтоне чувствуют, что теряют контроль над ситуацией в мире, теряют доверие своих союзников и пытаются обратить процесс вспять за счет провоцирования новых военных конфликтов», — высказался политолог.

Кампания давления

По мнению китаиста, директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, которым он поделился с «Лентой.ру», Китай может начать добиваться от Тайваня и США гарантий в отношении поведения в проливе путем эскалации. Так как в Китае, скорее всего, осознают, что успех такого сценария маловероятен, давление будет наращиваться постепенно с целью нанести ущерб тайваньской экономике, считает он.

«Возможно, этот процесс эскалации будет продолжаться, как минимум, до местных выборов на Тайване, которые предстоят в ноябре, а, может быть, и дольше, может быть, кампания давления продлиться в течение всего следующего года. Санкции могут касаться отдельных статей тайваньского экспорта на материк, отдельных направлений сотрудничества, тайваньских инвестиций на материке, статуса проживающих на материке тайваньцев, которых там насчитывается сотни тысяч человек», — поделился прогнозом китаист.

Война в Тайваньском проливе возможна, считает Кашин, но не на этом этапе.

Речь может идти о наступательной операции, которая будет иметь совершенно колоссальные масштабы и сопровождаться колоссальными жертвами, и по сравнению с этим конфликт на Украине покажется всем легкой прогулкой Василий Кашин директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

Обострение вокруг визита Пелоси на Тайвань

1 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес Нэнси Пелоси, собиравшейся с визитом на Тайвань. Он заявил, что если визит спикера палаты представителей США на Тайвань состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».

Самолет Пелоси приземлился на Тайване во вторник, 2 августа. На следующий день американский политик провела встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Пелоси связала «большую шумиху» вокруг визита на Тайвань со своей должностью — она занимает третий по значимости пост в государственной иерархии Соединенных Штатов. Кроме того, она объяснила прибытие делегации Конгресса США на Тайвань желанием дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова.

МИД Китая заявил, что США столкнутся с серьезными контрмерами в связи с ее поездкой. Также после визита Пелоси на Тайвань в ведомстве назвали воссоединение Китая с островом исторической неизбежностью, а также допустили военный сценарий.

В день приземления самолета американского спикера Китай начал масштабные учения и закрыл авиасообщение вокруг Тайваня до 7 августа, что может стать проблемой для Пелоси, планировавшей 3 августа отправиться в Южную Корею в рамках азиатского турне.