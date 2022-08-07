Медведев оценил предложение Зеленского конфисковать российские активы на Украине

Зампред Совбеза РФ Медведев оценил предложение Зеленского конфисковать российские активы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале оценил предложение президента Украины Владимира Зеленского конфисковать российские активы.

Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши Вооруженные силы Дмитрий Медведев заместитель председателя Совета безопасности России

Ранее Зеленский внес в Верховную Раду страны проект постановления, утверждающего решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны «о применении секторальных, специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Российской Федерации». Он предполагает конфискацию на общую сумму порядка 765 миллионов долларов, планируется еще принудительно изъять более 900 принадлежащих государству активов.

Конфискация активов России на Украине

5 августа правительство Украины утвердило указ Зеленского о конфискации объектов, находящихся в собственности России. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте украинского кабмина. В указе разрешена конфискация 903 объектов, принадлежащих российскому государству.

20 июня конфискацию анонсировал министр юстиции страны Денис Малюська. По его словам, имущество политиков, чиновников и бизнесменов будут конфисковывать с помощью СНБО и Высшего антикоррупционного суда.

В конце апреля Верховная Рада упростила процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции. Депутаты украинского парламента приняли законопроект, который позволяет в упрощенном порядке арестовывать все активы, имущество, компании и недвижимость граждан России, которых коснулись ограничительные меры.

Вырученные таким образом средства планируют направлять на восстановление экономики Украины, компенсацию ущерба жителям республики и помощь государству.

Конфискация активов угрожает транзиту газа

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале заявил, что конфискация российских активов на Украине угрожает транзиту товаров, в том числе газа.

После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил Зеленский, эта страна больше не может считаться страной безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей Андрей Клишас председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству

Решение о конфискации российских активов принимают также западные страны. 27 апреля палата представителей США утвердила закон, который разрешает направлять арестованные из-за антироссийских санкций активы на поддержку Украины.

В Великобритании также нашли способ использовать арестованные особняки российских олигархов. Там захотели размещать украинских беженцев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

