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Политолог оценил вероятность военной конфронтации между КНР и Тайванем

Политолог Мендкович заявил о блокаде Тайваня Китаем под соусом учений

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Вооруженный конфликт между Китайской Народной Республикой и Тайванем возможен, но не в ближайшее время, считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Вероятность такого развития событий он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее власти Китая анонсировали дальнейшее продолжение военных учений вокруг Тайваня, которые были развернуты после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. В свою очередь, Вооруженные Силы Тайваня сообщили о планах провести военные учения с боевыми стрельбами тяжелой артиллерии 9 и 11 августа в районе морского порта Фэнган в уезде Пиндун.

Блокада под соусом учений

Не стоит преувеличивать военные возможности Тайваня, убежден Мендкович. «Многие региональные эксперты и наблюдатели скептически высказываются о возможностях Вооруженных Сил данного образования. В большей степени, обороноспособность Тайваня зависит от действий и войск США и их союзников в регионе», — подчеркнул политолог.

Тем не менее, рассматривать происходящее сейчас как угрозу военной конфронтации, по его мнению, ошибочно. «В большей степени, меры Китая в регионе направлены на блокаду Тайваня под соусом военных учений, а не на подготовку военной операции в краткосрочной перспективе, то есть в течение ближайших дней и недель. Поэтому, на мой взгляд, нужно говорить именно о политических и экономических аспектах ситуации», — высказался политолог.

На текущий момент меры китайской стороны в ряде сфер оказались достаточно успешными, отметил он. Так, за сравнительно короткий срок КНР удалось нанести большой ущерб тайваньскому рыболовству, фактически парализовав работу многих судов и предприятий и перехватив руками китайских рыбозаготовителей многие районы улова в региональных водах.

Визит Пелоси и реакция Китая

Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване 2 августа, несмотря на то, что днем ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес политика, заявив, что если ее визит состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».

Пелоси объяснила прибытие делегации Конгресса США на Тайвань желанием дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова. МИД Китая заявил, что США столкнутся с серьезными контрмерами в связи с ее поездкой.

В день приземления самолета американского спикера Китай начал масштабные учения в трех акваториях вокруг Тайваня и закрыл авиасообщение вокруг острова до 7 августа. 4 августа армия КНР приступила к масштабным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.

Кроме того, после визита Ненси Пелоси на Тайвань Пекин собрался ввести санкции против спикера и ее ближайших родственников, а также приостановил поставки песка на остров и заявил о приостановке импорта цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня.

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Екатерина Смирная
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