ВСУ обстреляли еще одно здание администрации в Донецке

В Донецке ВСУ обстреляли еще одно здание администрации главы ДНР Пушилина

В Донецке Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли еще одно здание администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, передает ТАСС.

Второе здание находится на улице Артема, напротив отеля «Централь». Сообщается, что в результате атаки повреждено остекление администрации.

Также известно, что территория здания оцеплена.

23 августа сообщалось, что артиллерийский обстрел ВСУ по центру Донецка повредил здание администрации главы республики. «В здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций», — рассказали очевидцы. Глава ДНР Денис Пушилин не пострадал.

Уточняется, что атаки на город велись из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и натовского оружия калибром 155 миллиметров.