Госдума России обратилась к украинцам из-за обстрелов Запорожской АЭС

Госдума России обратилась к украинцам из-за обстрелов Запорожской атомной электростанции (АЭС). Соответствующее заявление опубликовано на сайте нижней палаты парламента в четверг, 25 августа.

«Обращаемся к гражданам Украины с просьбой осознать страшные последствия преступной и провокационной политики киевского режима», — говорится в нем.

Совет Госдумы также потребовал прекратить поставки на в страну вооружений, которыми Киев «убивает и калечит людей, создает риск возникновения ядерной катастрофы». Российская сторона, в свою очередь, готова сделать все необходимое для организации международной миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, отмечается в обращении парламентариев.

«С тем, чтобы специалисты агентства могли на месте засвидетельствовать наличие угроз, создаваемых в результате постоянных украинских атак на атомную электростанцию, чреватых трагическими последствиями для всего человечества», — говорится в заявлении.

Как сообщил 25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по Запорожской АЭС. По его словам, еще девять ударов были нанесены по промзоне и три — по Каменско-Днепровскому району. Он также отметил, что днем ранее в регионе были зафиксированы 73 прилета со стороны позиций украинских военных.

По данным Минобороны России, с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.

В частности, 11 августа ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. В результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с ЗАЭС возник пожар.

Киев отрицает свою причастность в обстрелах Запорожской АЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над ЗАЭС миссии МАГАТЭ.

При этом, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сказал, что выполнять ультиматум Зеленского по выводу Вооруженных сил России с территории ЗАЭС никто не будет, поскольку это означает «вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы».

МАГАТЭ пока продолжает переговоры со всеми сторонами, в зависимости от исхода которых будет принято решение о том, чтобы отправить на станцию своих представителей.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предрек попытку Киева сорвать визит МАГАТЭ на ЗАЭС.