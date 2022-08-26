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Папу римского назвали сторонником позиции России по Украине и НАТО

FA: папа римский Франциск согласен с мнением, что США ведут прокси-войну на Украине
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент назвали папу римского Франциска сторонником позиции России по Украине и НАТО. Об этом они рассказали в своей статье для Foreign Affairs.

Позиция России заключается в том, что США и другие западные страны ведут прокси-войну на Украине, отметили эксперты. По их словам, Франциск согласен с этим мнением. «Подобные убеждения завоевали множество сторонников, от видных ученых до папы римского, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован», — говорится в материале.

При этом западные политики продолжают спорить по поводу вины НАТО в эскалации на Украине. Авторы подчеркивают, что любой шаг Киева в сторону Запада — вступление в НАТО, ЕС или двусторонние отношения с США — были бы «оскорблением истории и достоинства России».

Франциск назвал Дугину невинной жертвой войны

24 августа Франциск, комментируя убийство журналистки Дарьи Дугиной в Подмосковье, назвал ее одной из невинных жертв, погибших из-за войны. «Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве», — высказался он. Понтифик также выразил соболезнования по поводу смерти Дугиной.

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Позже посол Украины в Ватикане Андрей Юраш раскритиковал Франциска за его слова о журналистке и заявил, что позиция понтифика его «разочаровала». «Нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном; как можно назвать одного из идеологов русского империализма невинной жертвой?» — возразил он.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила реакцию Юраша на слова Франциска со сказкой Александра Пушкина. «Напоминает "Сказку о золотой рыбке"», — заявила она, процитировав финальную часть произведения.

Папа Римский недоволен Зеленским

Журналист Марко Полити заявил, что папа римский Франциск недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским из-за того, какое давление тот оказывает касательно поддержки Киева. По словам Полити, Зеленский продолжает давить на Франциска, пытаясь добиться его визита в Киев, но папа не хочет посещать украинскую столицу, не побывав в Москве. Такая закулисная борьба идет уже несколько месяцев.

О намерении посетить Россию после визита в Канаду Франциск заявлял в июле. Тогда он сказал, что встреча с президентом Владимиром Путиным «будет способствовать делу мира». Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что никаких конкретных договоренностей так и не было достигнуто.

В июне папа римский предположил, что текущий конфликт на Украине мог быть спровоцирован, и призвал отказаться от деления на «хороших и плохих». «Кто-то может мне сказать, что я выступаю за [президента России Владимира] Путина. Это не так. Было бы упрощением и ошибочно утверждать такое», — добавил тогда понтифик.

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Марина Совина
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