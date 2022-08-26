Бывший боец UFC предложил Усику подраться на голых кулаках

Бывший боец UFC Майк Перри предложил боксеру Александру Усику подраться на голых кулаках

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майк Перри предложил украинскому боксеру Александру Усику и американскому бойцу смешанного стиля (MMA) Джону Джонсу подраться на голых кулаках. Об этом сообщает Low Kick ММА.

«Я давно не видел Джона Джонса, так что если он захочет прийти и избить меня на голых кулаках, то пожалуйста. Это мой мальчик, я люблю таких бойцов. В общем, я хочу драться с лучшими», — сказал Перри. Также он предложил подраться Усику, если тот захочет.

22 августа издание Daily Mail сообщило, что британец Тайсон Фьюри может провести поединок с Усиком. Бой планируют организовать в Саудовской Аравии 17 декабря, за день до финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Фьюри хочет заработать за поединок 125 миллионов фунтов стерлингов (147,6 миллиона долларов).

Усик в профессиональной карьере провел 20 боев и выиграл в каждом из них. В последнем поединке он одержал победу над британцем Энтони Джошуа раздельным решением судей.