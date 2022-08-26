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Бывший боец UFC предложил Усику подраться на голых кулаках

Бывший боец UFC Майк Перри предложил боксеру Александру Усику подраться на голых кулаках

Фото: Mike Roach / Zuffa LLC / Getty Images

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майк Перри предложил украинскому боксеру Александру Усику и американскому бойцу смешанного стиля (MMA) Джону Джонсу подраться на голых кулаках. Об этом сообщает Low Kick ММА.

«Я давно не видел Джона Джонса, так что если он захочет прийти и избить меня на голых кулаках, то пожалуйста. Это мой мальчик, я люблю таких бойцов. В общем, я хочу драться с лучшими», — сказал Перри. Также он предложил подраться Усику, если тот захочет.

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22 августа издание Daily Mail сообщило, что британец Тайсон Фьюри может провести поединок с Усиком. Бой планируют организовать в Саудовской Аравии 17 декабря, за день до финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Фьюри хочет заработать за поединок 125 миллионов фунтов стерлингов (147,6 миллиона долларов).

Усик в профессиональной карьере провел 20 боев и выиграл в каждом из них. В последнем поединке он одержал победу над британцем Энтони Джошуа раздельным решением судей.

Дарья Коршунова
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