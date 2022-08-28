Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Совфеде отреагировали на возможную приостановку соглашения о визах России и ЕС

Сенатор Цеков назвал возможную приостановку соглашения о визах с РФ уступкой ЕС Прибалтике

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Если Европейский союз (ЕС) приостановит действие соглашения о визах с Россией, это станет уступкой Брюсселя для прибалтийских стран. При этом Москве необязательно реагировать на такой шаг зеркально, заявил в беседе с «Лентой.ру» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Очень активны в вопросе отмены виз для граждан Российской Федерации страны Прибалтики и Польша. Причем они не просто активны, они очень агрессивные, шугливые, крикливые, стараются тех, кто не согласен с их мнением, обвинить чуть ли не в предательстве. Этот шум имеет определенный эффект. Они хотели, чтобы вообще запретили въезд гражданам Российской Федерации в Европу, но опять же из-за их шумливости крикливости отказать им в полной мере не смогут», — высказался он о возможном шаге ЕС.

Нужны будут какие-то половинчатые решения, компромиссные по меркам Евросоюза. Я не исключаю, что какие-то дополнительные сложности в получении виз для граждан РФ ЕС введет

Сергей Цековроссийский сенатор

Россия и Евросоюз заключили соглашение об упрощенной выдаче виз в 2007 году. В случае его приостановки россияне, которые пытаются получить шенген, должны будут предоставлять больше документов. Консульский сбор возрастет с 35 до 80 евро, а срок рассмотрения заявок увеличится.

Материалы по теме:
Глава МИД ФРГ заявила о возможности найти компромисс в выдаче виз россиянам
Глава МИД ФРГ заявила о возможности найти компромисс в выдаче виз россиянам
26 августа 2022
Популярная европейская страна продолжит выдавать визы россиянам
Популярная европейская страна продолжит выдавать визы россиянам
27 августа 2022

Такие действия будут очень характеризовать Европу, утверждает сенатор.

Европа, которая кичится своей демократией, которая в самые сложные времена Советского Союза старалась завлечь граждан СССР в Европу, сейчас от этого откажется. Все мы являемся свидетелями разрушения Европы с ее ценностями

Сергей Цековроссийский сенатор

«Насколько я знаю, готовится законопроект, который ужесточает получение виз в Россию для граждан европейских государств. Но я к этому скептически отношусь. В этом плане мне зеркальность не очень нравится, думаю, нашей стране не надо закрываться», — заключил Цеков.

Как сообщили источники Financial Times, министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза поддержат идею об отмене упрощенного порядка выдачи шенгенских виз россиянам. Три чиновника, участвующих в переговорах, уточнили, что о решении объявят на двухдневной встрече глав МИД в Праге 30 августа. Также не исключено, что более серьезные ограничения могут быть приняты до конца года.

19 августа МИД Литвы призвал отозвать визы, выданные россиянам в ЕС. 11 августа Эстония объявила о запрете на въезд для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой. В Еврокомиссии отмечали, что каждое государство объединения может принимать такие решения, не согласовывая их с другими странами, передает РИА Новости.

Против ограничения выдачи виз россиянам высказались Франция и Германия. Идею также не поддержал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о готовности ЕС приостановить соглашение по визам с Россией
Вице-премьера Канады обматерили во время визита в один из городов
В Европе высказали опасения из-за возможного смертельного удара России
Полуголые девушки устроили фотосессию около здания российского университета
В Совфеде отреагировали на возможную приостановку соглашения о визах России и ЕС
Доктор Мясников назвал вызывающие старение продукты
В Казахстане запустят передачу «Президент» о деятельности Токаева
Умер работавший более четверти века шеф-кондитер Белого дома
Рослесхоз объявил о ликвидации всех лесных пожаров на Дальнем Востоке
Футболист «Локомотива» сделал хет-трик за 11 минут
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.