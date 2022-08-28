National Interest сообщил об ошибке разведки США относительно планов России на Украине

Журналист The National Interest Рамзи Мардини (Ramzy Mardini) раскрыл ошибку американской разведки относительно планов России на Украине. Он считает, что у США не было четкого представления о том, как будет действовать Москва, поэтому Вашингтон всеми силами старался раздувать угрозу в информационном пространстве.

Отмечается, что американские эксперты высказывали множество предположений и давали разные прогнозы, касающиеся проведения военной спецоперации, включая перевороты в украинских городах, всевозможные провокации, использование химоружия и даже кибератаки. Автор сообщил, что все это было основано на непроверенной информации и теории вероятности, благодаря чему США интерпретировали данные так, как им было удобно, не сталкиваясь с их проверкой кем-либо.

Помимо начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не оправдались. Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России Рамзи Мардини журналист The National Interest

По его мнению, американскую общественность обманули, заставив поддержать дорогостоящее и рискованное противостояние России. Затем его активно убеждали в том, что Украина побеждает в войне, добавил он. Мардини подчеркнул, что «упреждающая тактика» Вашингтона оказалась дезинформацией, из-за которой сформировалось искаженное представление о политических целях и амбициях Москвы.

Выгода для США

Ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков обвинил американского президента Джо Байдена в том, что он пытается извлечь собственную выгоду из помощи Киеву. Он считает, что Байдена не волнует благополучие украинцев, а в его действиях прослеживаются личные мотивы.

Политолог уточнил, что в настоящее время оборонная промышленность США формирует заказы на изготовление вооружений для Украины. Таким образом, в условиях экономического кризиса Демократическая партия в преддверии промежуточных выборов в Конгресс может использовать данную ситуацию в качестве аргумента о том, что в стране появятся новые рабочие места. Кроме того, с внешнеполитической точки зрения это еще один шаг давления на Россию, уточнил Нейжмаков.

При этом профессор политологии в Университете Мэри Вашингтон, аналитик The National Interest Джейсон В. Дэвидсон (Jason W. Davidson) выразил мнение о том, что конфликт на Украине не приведет к третьей мировой войне. Эксперт сравнил нынешнюю ситуацию с периодом Первой и Второй мировых войн и нашел повод для оптимизма. По его словам, в XX веке растущее восприятие угрозы подтолкнуло США к участию в конфликте.

Единственное, что преодолело нежелание политиков оплачивать расходы, связанные с вступлением в войну, — это растущее понимание того, что имперская Германия и нацистская Германия представляли угрозу интересам США Джейсон В. Дэвидсон аналитик The National Interest

Российский взгляд на ситуацию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что навязываемый западный «порядок, основанный на правилах», предполагает расистское деление мира на исключительных и остальных. По его словам, Москва отвергает «навязанный коллективным Западом во главе с США неоколониальный "порядок, основанный на правилах"».

Глава МИД также напомнил, что Россия продолжает вести миролюбивый внешнеполитический курс и продвигает объединительную региональную повестку дня. Он в очередной раз отметил, что Россия следует основополагающим принципам международного общения, которые зафиксированы в Уставе ООН.

Мы — последовательные сторонники уважения культурно-цивилизационного многообразия народов, их права самим определять свою судьбу Сергей Лавров министр иностранных дел России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила работающих за рубежом американских дипломатов в том, что сутью их деятельности является разжигание очагов напряженности по всему миру. По словам Захаровой, первым пунктом программы действий дипломатов США является продвижение «коммерческой дипломатии», целью которой является стремление максимально разорвать экономические связи «своих сателлитов» с Китаем.