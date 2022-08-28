Названо условие начала военных действий на Тайване

Китаист Маслов допустил военное столкновение на Тайване из-за референдума о независимости

Проход американских кораблей через Тайваньский пролив или начало учений США в регионе не спровоцируют Китай на начало военных действий. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он также назвал условие военного столкновения на Тайване.

Напряжение сохраняется

Проход кораблей Военно-морских сил (ВМС) США через Тайваньский пролив — это продолжение противостояния Пекина и Вашингтона после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, утверждает китаист.

«Ситуация скорее не успокоилась, сколько мы к ней привыкли, как и [привыкли] власти КНР. Главная задача была после визита Пелоси — сделать так, чтобы Тайвань не принимал сам больше никаких делегаций с Запада на высоком уровне. Из-за этого были проведены очень большие и масштабные учения, которые, по словам Китая, должны повторяться регулярно. Это скорее давление не на США, сколько на Тайвань», — объяснил он.

Ответ Китая

Такие действия США не спровоцируют Китай на военный ответ, уверен Алексей Маслов. По его мнению, Пекин будет действовать другими методами.

«Для США выбрана другая тактика, потому что Китай прекрасно понимает, что такие провокации вокруг Тайваня будут продолжаться. Заход американских кораблей — это еще одна из попыток показать, что США контролируют ситуацию, а Китай не может дать никакой достойный ответ. Китай и в будущем при проходе американских кораблей или в случае проведения учений в этом регионе будет приводить свои войска в боевую готовность, но при этом абсолютно параллельно будет перестраивать свою экономику, чтобы как можно меньше сейчас зависеть от США и создавать новый экономический контур. Скорее всего, здесь будут задействованы страны БРИКС, ШОС и так далее», — отметил он.

Здесь Китай реагирует в виде пожаротушения, но не в виде какой-то стратегической задумки Алексей Маслов директор Института стран Азии и Африки МГУ

Военный конфликт

На начало боевых действий Пекин могут спровоцировать шаги Тайбэя, полагает Маслов.

«Сейчас Китай вряд ли на это пойдет. В рамках китайской доктрины есть несколько вариантов, которые могут спровоцировать реальные боевые действия. Во-первых, это нападение со стороны Тайваня, во-вторых, это возможный референдум о независимости, который потенциально может быть проведен на Тайване», — заключил политолог.

Ранее Вооруженные силы Китая были приведены в состояние повышенной боевой готовности после прохода крейсеров ВМС США по Тайваньскому проливу. Американские корабли зашли в эти воды впервые после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Пелоси посетила де-факто независимый остров, который Пекин считает своей территорией, 2 августа. Это вызвало резкую критику со стороны КНР.