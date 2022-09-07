Обвиняемая в вымогательстве журналистка Баязитова рассказала о своем состоянии

Журналистка Баязитова, арестованная за вымогательство, сообщила, что чувствует себя хорошо

Обвиняемая в вымогательстве журналистка Александра Баязитова, которая с 10 августа находится в СИЗО, рассказала о своем состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Нормально, вполне хорошо», — сказала Баязитова, отвечая на вопрос о том, как она себя чувствует. Также она поблагодарила коллег за объективное освещение дела.

В разговоре с журналистами перед заседанием суда Баязитова добавила, что считает, что ее должны выпустить из СИЗО, потому что она невиновна. Тем не менее Мосгорсуд не отпустил Баязитову под домашний арест.

Перед этим сообщалось, что защита Баязитовой обжаловала ее арест. Адвокат журналистки Юрий Сергейчик также рассказал, что другие арестованные фигурантки дела — пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова — тоже подали жалобы.

Об аресте Баязитовой стало известно 10 августа. Журналистку подозревают в вымогательстве денег у Промсвязьбанка. Сама Баязитова отказалась признать вину, а Чурикова и Архарова в той или иной степени признали вину. Журналистка попросила суд учесть, что страдает от хронических заболеваний, а также то, что на ее иждивении находится пожилая мать.

Александра Баязитова была экономическим корреспондентом в изданиях «Известия» и «Коммерсантъ». Также она вела YouTube-канал «Адские бабки», на который подписаны 102 тысячи пользователей.