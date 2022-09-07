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Путин заявил об отсутствии военной техники на территории Запорожской АЭС

Президент Путин заявил, что на территории Запорожской АЭС нет российской военной техники

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

На территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нет российской военной техники. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в рамках выступления на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 7 сентября. Прямую трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

5 сентября делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) закончила миссию на ЗАЭС и подготовила по ее итогам доклад. В документе отмечается, что на станции произошли инциденты, нарушившие принципы ядерной безопасности.

Во время самой поездки члены делегации МАГАТЭ лично стали свидетелями обстрелов в районе электростанции. На вопрос о том, кто виновен о обстрелах Запорожской АЭС, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ответить не смог.

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Евгения Куликова
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