Путин заявил об отсутствии военной техники на территории Запорожской АЭС

Президент Путин заявил, что на территории Запорожской АЭС нет российской военной техники

На территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нет российской военной техники. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в рамках выступления на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 7 сентября. Прямую трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

5 сентября делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) закончила миссию на ЗАЭС и подготовила по ее итогам доклад. В документе отмечается, что на станции произошли инциденты, нарушившие принципы ядерной безопасности.

Во время самой поездки члены делегации МАГАТЭ лично стали свидетелями обстрелов в районе электростанции. На вопрос о том, кто виновен о обстрелах Запорожской АЭС, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ответить не смог.